PİYASALAR - Borsa İstanbul Endeksi 94 bin puanın üzerinde

Mahmut Can Emir / İstanbul, 3 Eylül (DHA) - Borsa İstanbul Endeksi (BİST100) haftanın ilk gününe günlük yüzde 0.47 yükselişle 93 bin 291 puandan başladıktan sonra günlük yüzde 1.51 artışla 94 bin 121 puana yükseldi.

BIST Bankacılık Endeksi yüzde 1.45 artışla 99 bin 300 puana yükseldi.

10 yıllık devlet tahvillerinde getiri 0.83 düşüşle yüzde 21.58 düzeyinde.

Gün ortası işlemlerinde işlemlerde;

- dolar en düşük 6.5190 ve en yüksek 6.7332 lirayı gördükten sonra 6.60 – 6.61 lira aralığında,

- euro en düşük 7.5776 ve en yüksek 7.8224 lirayı gördükten sonra 7.67 – 7.68 lira aralığında,

- sterlin en düşük 8.4310 lira ve en yüksek 8.7028 lirayı gördükten sonra 8.52 – 8.53 lira aralığında işlem görüyor.

DOLAR endeksi yüzde 0.10 düşüşle 95.08 düzeyine çekildi.

EURO/DOLAR paritesi dolardaki yükselişe bağlı olarak yüzde 0.17 artışla 1.1617 düzeyinde.

Alnus Yatırım’ın “Ağustos Geçti Ama Nasıl Geçti” başlıklı günlük piyasa bülteninde şu değerlendirmeler yapıldı:

“2018 yılının Ağustos ayını geride bıraktık. Türk lirası için çok kötü bir ay oldu. Dolar kuru 4.91\'den başladığı ayın 13\'ünde 7.21\'e kadar yükselip ayın tamamını yüzde 33 artarak 6.54 liradan kapattı. Doların 7 lirayı geçmesi üzerine tüm devlet kurumlarının ellerinden gelen müdahaleyi yaptığını gördük. Bu sayede piyasa normalize oldu. Yine de yıl başından bu yana sekiz aylık süreçte liranın dolara karşı değer kaybı yüzde 72 seviyelerindedir. Şirketlerin dış borç geri ödemeleri; bu ay altı milyar dolar, Ekim\'de sekiz milyar dolar olacağından dolara talebin devam etmesi beklenebilir.

“Tabi dolardaki yükseliş, bir çok yönden ekonomiyi zorluyor. Son dört günde; Derindere Filo Kiralama 50 milyon lira borç ödemesini yapamazken Hotiç ve BIS Enerji faaliyetlerini durdurdu. Şirketleri vuran bu dalganın tüketiciye yansıması ise enflasyon yoluyla oluyor. Ağustos ayında ciddi oranda zamlar geldiği görülüyor. Örneğin en çok kullanılan bulaşık detarjanı fiyatını yüzde 53 artırırken özellikle gıda şirketlerinin fiyatları az artırıp gramajı azaltarak ciddi artışı gizlediği tespit edilmekte. Bu sabah açıklanacak TÜFE ve ÜFE verileri Ağustos\'taki Türkiye geneli artışı gösterecek. Beklenti yüzde 2.2 civarında bir artış olması yönünde. Kaldı ki İTO verilerine göre İstanbul\'da perakende fiyatlar ağustos ayında aylık yüzde 2.2 arttı. Bu arada Eylül ayının ilk gününde doğalgaz ve elektriğe de zam geldiğinden Eylül enflasyonu şimdiden yüzde 0.5 civarı artmış olacak.

“Borsaya baktığımızda endekste Ağustos ayı içerisinde 14 bin puanlık yüksek volatilite gözlenirken bunun hacimli olduğu görüldü. Ancak borsada ilginç bir durum yaşandı: Sanayi endeksi ayı yüzde 3.6 artışla kapatırken, bankacılık endeksi yüzde 18 değer kaybetti. BIST 100 Endeksi ise yüzde 4.4 düşerken dolar bazındaki kayıp yüzde 28 oldu. Sanayi hisselerinin endeksi taşıma gücü ise sınırlı. Zira özellikle dördüncü çeyrekte Türkiye ekonomisinin küçülme yaşayacağı beklentisi ağırlık kazanıyor. Geçen hafta yayınlanan IIF raporu ise \"2019 negatif büyümeye sahne olabilir\" diyor. Bu konular ilerde daha netleşecektir ama ön bilgi olması açısından paylaşıyoruz.

“Ağustos ayında yüzde 3.0 değer kazanarak rekor kıran SP500 endeksinin de içinde olduğu ABD piyasaları bugün kapalı olacak. Bu yüzden öğleden sonra rahat olacağız. Ancak yeni ay, gelişmekte olan ülkelerin birbiriyle irtibatının arttığı bir ay olacak gibi. Bu yüzden ucuzuz ve boğazımıza kadar hisse alalım diyemiyoruz. Teknik olarak baktığımızda 92 bin altında hedge gerekiyor.”