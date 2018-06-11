PİYASALAR - Borsa İstanbul Endeksi 94 bin puanda

Mahmut Can Emir / İstanbul, 11 Haziran (DHA) - Dolar yeni haftaya 4.50 liranın, euro da 5.30 liranın altında, Borsa İstanbul Endeksi de 94 bin puan düzeyinde başladı.

Merkez Bankası’nın piyasa beklentilerinin üzerinde 1.25 puan faiz artırımıyla politika faizini yüzde 17.75’e yükseltmesi, Tasarruf Mevduat Sigorta Fonu\'nun bankalardaki döviz varlığını liraya çevireceğini açıklaması ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın seçimlerden sonra OHAL’in kaldırılabileceğini duyurmasının ardından dövizlerde başlayan gerileme sürüyor.

Erken saatlerde en düşük 4.4625 lirayı gören dolar 4.4888 liraya kadar yükseldikten sonra 4.48 – 4.49 lira aralığından işlem görüyor. Euro da en düşük 5.2561 lirayı görüp, 5.3021 liraya kadar yükseldikten sonra 5.30 – 5.31 lira aralığında hareket ediyor. İlk işlemlerde 6.0288 liraya kadar yükselen sterlin de en düşük 5.9864 lirayı gördükten sonra 6.02 – 6.03 lira aralığından işlem görüyor.

Borsa İstanbul Endeksi de (BİST100) haftanın ilk işlem gününe yüzde 0.05 artışla 95 bin 922 puandan başladıktan sonra yüzde 1.31 düşüşle 94 bin 456 puana çekildi.