PİYASALAR - Borsa İstanbul Endeksi 93 bin puanda

Mahmut Can Emir / İstanbul, 10 Eylül (DHA) –Haftaya yüzde 0.28 artışla 93 bin 533 puan düzeyinde başlayan Borsa İstanbul Endeksi (BİST100), gün ortasında yüzde 0.07 düşüşle 93 bin 207 puanda.

BIST Bankacılık Endeksi yüzde 0.55 düşüşle 97 bin 996 puanda.

10 yıllık devlet tahvillerinde getiri 1.02 düşüşle yüzde 19.75 düzeyine geriledi.

Erken işlemlerde:

- dolar en düşük 6.3894 ve en yüksek 6.4976 lirayı gördükten sonra 6.44 – 6.45 lira aralığında,

- euro en düşük 7.3794 ve en yüksek 7.5112 lirayı gördükten sonra 7.45 – 7.46 lira aralığında,

- sterlin en düşük 8.2540 lira ve en yüksek 8.3977 lirayı gördükten sonra 8.34 – 8.35 lira aralığında işlem görüyor.

DOLAR endeksi yüzde 0.07 düşüşle 95.33 düzeyine geriledi.

EURO/DOLAR paritesi yüzde 0.22 artışla 1.1574 düzeyinde.

Alnus Yatırım’ın “Gözler Türk Lirasında” başlıklı günlük piyasa bülteninde haftanın gündeminin lira olacağı belirtildi ve şu değerlendirmeler yapıldı:

“13 Ağustos\'ta dolar kuru 7.0 lirayı geçince tüm ekonomi bürokrasisi ellerinden gelen müdahaleleri yaparak kuru sakinleştirmişti. 16 Ağustos\'ta 5.70\'e kadar gerileyen kur sonrasında daha cılız da olsa yükselen bir trende girmişti. Eylül ayı enflasyonunun yüzde 2.3 artması sonrasında TCMB yaptığı açıklama ile \'Eylül ayı Para Politikası Kurulu toplantısında parasal duruş yeniden şekillendirilecektir\' dedi. Faiz artırım sinyali ile kurun ateşi yeniden düşürüldü.

“Yapılan hamlelerin yan etkisi, rezervlerin azalması olmaktadır. Merkez Bankasının net rezervinin 31 Ağustos’ta 18.2 milyar dolara gerilediği açıklandı. TCMB\'nin daha fazla zorlanmaması için bir çözüm de faiz artırımı

“Bu perşembe günü Merkezin, lira politika faizini yüzde 17.75\'den yüzde 22.75\'e yükseltmesini bekliyoruz. Aksi halde lira yatırımcısı küstürülürse dolara yeni atak gelebilir. Moody\'s de bu sabah yaptığı bir uyarı ile yüksek miktarda döviz kredisi ve artan kaldıracın, Türkiye\'de şirket borçluluklarından kaynaklanan savunmasızlığı artırdığını söyledi. Açıklama ile sabah sabah kur beş kuruş yükseldi.

“Geçen hafta yatırım araçlarından sadece borsanın kazandırdığını görüyoruz. BIST 100 yüzde 0.6 yükselirken dolar kuru yüzde 2.0, euro kuru yüzde 2.5 düştü. Nihayet hisse yatırımcısının yüzü güldü diyebiliriz. Borsada 20 günlük prim ise yüzde 10 seviyesinde!

“Gerçi bu primi 17 Ağustos-3 Eylül arasındaki 7 işgününde 84.6 binden 94.6 bine yaptı. Sonrasında dar alanda kısa paslaşmalar! Son günlerde hisse alanlar, TCMB kararı sonrasında bir ralli ile 100 binleri görmeyi umuyor.”