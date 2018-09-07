PİYASALAR - Borsa İstanbul Endeksi 93 bin puana döndü

Mahmut Can Emir / İstanbul, 7 Eylül (DHA) – Haftanın son işlem gününe yüzde 0.44 artışla 93 bin 170 puandan başlayan Borsa İstanbul Endeksi (BİST100), gün içinde 92 bin puan düzeyine kadar indikten sonra, kapanışa doğru toparlanarak yüzde 0.68 artışla 93 bin 402 puana döndü.

BIST Bankacılık Endeksi yüzde 1.35 artışla 98 bin 477 puanda.

10 yıllık devlet tahvillerinde getiri 3.07 düşüşle yüzde 19.55 düzeyine geriledi.

Gün sonu işlemlerinde:

- dolar en düşük 6.4434 ve en yüksek 6.6070 lirayı gördükten sonra 6.44 – 6.45 lira aralığında,

- euro en düşük 7.4208 ve en yüksek 7.6882 lirayı gördükten sonra 7.46 – 7.47 lira aralığında,

- sterlin en düşük 8.3130 lira ve en yüksek 8.5490 lirayı gördükten sonra 8.36 – 8.37 lira aralığında işlem görüyor.

DOLAR endeksi yüzde 0.23 artışla 95.25 düzeyine yükseldi.

EURO/DOLAR paritesi yüzde 0.39 düşüşle 1.578 düzeyinde.