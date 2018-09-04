PİYASALAR - Borsa İstanbul Endeksi 93 bin puana çekildi

Mahmut Can Emir / İstanbul, 4 Eylül (DHA) – Güne yüzde 0.36 artışla 94 bin 254 puandan başlayan Borsa İstanbul Endeksi (BİST100) öğle saatlerinde günlük yüzde 0.76 düşüşle 93 bin 205 puanda.

BIST Bankacılık Endeksi yüzde 0.04 düşüşle 99 bin 165 puana döndü.

10 yıllık devlet tahvillerinde getiri 0.80 düşüşle yüzde 21.06 düzeyine çekildi.

Gün ortası işlemlerinde;

- dolar en düşük 6.5917 ve en yüksek 6.7257 lirayı gördükten sonra 6.67 – 6.68 lira aralığında,

- euro en düşük 7.6571 ve en yüksek 7.7811 lirayı gördükten sonra 7.72 – 7.73 lira aralığında,

- sterlin en düşük 8.4838 lira ve en yüksek 8.6299 lirayı gördükten sonra 8.57 – 8.58 lira aralığında işlem görüyor.

DOLAR endeksi yüzde 0.41 artışla 95.53 düzeyine yükseldi.

EURO/DOLAR paritesi dolardaki yükselişe bağlı olarak yüzde 0.48 düşüşle 1.1565 düzeyinde.

İş Yatırım’ın “Fırtına sertleşiyor…” başlık günlük piyasa bülteninde gelişmekte olan piyasalarda dalgalanmaların devam ettiği belirtildi ve şu değerlendirmeler yapıldı:

“Fırtına ayı Ağustosu geride bıraktık. Ancak gelişmekte olan piyasalardaki fırtına sertleşiyor. Parasal sıkılaşmanın yeterli olmadığını gören Arjantin ihracatçıların döviz gelirlerine ek vergi getirdi. Arjantin pezosundaki yeni satış dalgası gelişmekte olan ülke paralarında baskının artmasına neden oluyor.

“Türkiye döviz şokunun yıkıcı sonuçlarını enflasyon ve büyüme cephesinde görmeye başladı. Ağustos ayı enflasyonu sonrası manşet enflasyon yüzde 17.9 ile yeni bir zirve yaparken, 2018 sene sonu beklentimizi yüzde 21’e, 2019 tahminimiz yüzde 16’ya yükselttik. Siparişlerdeki kötüleşme ile yüzde 46.4’e gerileyen PMI rakamları yüzde 3.0’lık büyüme tahminimizde aşağı yönlü riskleri artırıyor.

“Türk lirasında devam eden kayıplara rağmen Borsa İstanbul Eylül ayına güçlü bir başlangıç yaptı. Merkez Bankası’nın para politikasında ilave sıkılaşmaya gideceği sinyali ve dolar bazında 2009 krizi seviyelerine gerileyen fiyatlar yatırımcıların bardağın dolu tarafını görmeye başlamasını sağlıyor. Dibe yaklaştığımızı gösteren olumlu bir sinyal.

“Makro cephede günün haberi ihracatçı şirketlerin döviz gelirlerini 180 gün içinde ülkeye getirmesini ve gelirlerinin yüzde 80’ini yurtiçinde bir bankaya satmalarını zorunlu kılan yeni düzenleme. Altı ay için geçerli olan bu tebliğ ile yurtiçinde döviz arzının artırılması hedefleniyor. Sermaye hareketlerinin serbest olduğu bir rejimde bu tür önlemlerin döviz kuru üzerinde önemli bir etki yaratmasını beklemiyoruz.”