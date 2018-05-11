PİYASALAR - ABD verileriyle dolar 4.26, euro da 5.07 lirada

Mahmut Can Emir / İstanbul, 11 Mayıs (DHA) - ABD enflasyon verilerinin beklenenden düşük gelmesiyle küresel piyasalarda gerileyen dolar 4.26 liradan işlem görüyor.

ABD\'de, oynak gıda ve enerji fiyatlarının yansıtılmadığı \"çekirdek enflasyon\"un Nisan\'da aylık yüzde 0.1 ve yıllık yüzde 2.1 ile beklentilerin altında kalması, ABD Merkez Bankası\'nın (Fed) faiz artışını hızlandırmak yerine, \"kademeli\" yapacağına ilişkin beklentileri güçlendirdi.

Bu gelişmeyle, dolar endeksi 93.42 düzeyinden 92.80’e kadar gerilerken, euro/dolar paritesi de 1.1897 dolara döndü.

Doların küresel piyasalarda zayıflaması Türkiye\'ye de yansıdı ve önceki gün 4.3744 lira ile yeni tarihi zirveyi gören dolar bugün erken işlemlerde 4.24 - 4.25 aralığına çekildikten sonra piyasanın açılmasıyla 4.26 – 4.27 aralığına döndü. Önceki gün 5.1794 lira ile, 5.1941 liralık tarihi zirvesine yaklaşan euro da, yeni güne 5.05 – 5.06 lira aralığında başladıktan sonra piyasanın açılmasıyla 5.07 – 5.08 aralığına çıktı.

Borsa İstanbul Endeksi (BİST100) de dün günü günlük yüzde 1.59 artışla 102 bin 380 puandan kapadıktan sonra yeni güne yüzde 0.09 artışla 102 bin 468 puandan başladı.

Ahlatçı Yatırım\'ın, “Haftayı ECB Başkanı Draghi’nin açıklamaları ile tamamlıyoruz” başlıklı günlük piyasa bülteninde şu değerlendirme yapıldı:

“Yurtdışı gelişmeleri incelediğimizde, Yeni Zelanda Merkez Bankası gerçekleştirdiği para politikası toplantısı sonrasında politika faiz oranında değişikliğe gitmedi ve yüzde 1.75 seviyesinde korudu.

“Çin’de açıklanan Nisan ayı TÜFE verisi aylık bazda yüzde 0.2 gerilerken yıllık bazda beklentilerin altında yüzde 1.8 artış gösterdi. Boj Başkanı Kuroda, yaptığı açıklamalarda, enflasyonun BOJ’un hedefine ulaşacağına dair öngörünün artması durumunda ultra gevşek para politikasında çıkış stratejilerini tartışabileceklerini ifade etti.

“İngiltere’de açıklanan Sanayi Üretimi Mart ayında aylık bazda yüzde 0.1 ve yıllık bazda yüzde 2.9 oranında artış gösterdi. İngiltere’de açıklanan İmalat Üretimi Mart ayında aylık bazda yüzde 0.1 azalış gösterirken yıllık bazda yüzde 2.9 oranında artış gösterdi. İngiltere Merkez Bankası gerçekleştirdiği toplantısı sonrasında politika faiz oranında ve varlık miktarında değişikliğe gitmediği açıklandı. Banka, faiz oranını yüzde 0.50 ve varlık alım programı miktarını 435 milyar Sterlin olarak korudu.

“ABD’de açıklanan Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) Nisan ayında aylık bazda yüzde 0.2 ve yıllık bazda yüzde 2.5 oranında artış gösterdi. ABD’de açıklanan Çekirdek TÜFE Nisan ayında aylık bazda yüzde 0.1 ve yıllık bazda yüzde 2.1 oranında gerçekleşti. ABD’de açıklanan İşsizlik maaşı başvuru sayısı geçen hafta bir önceki haftaya göre, değişim göstermedi ve 211 bin olarak gerçekleşti. ABD’de açıklanan Federal Bütçe Dengesi Nisan ayında piyasa beklentisinin üzerinde 214 milyar dolar fazla verdi. ABD borsaları günü artıda tamamladı.”