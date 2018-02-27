PİYASALAR - ABD borsaları Powell'ın ardından yatay açıldı

Hilal Sarı / İstanbul, 27 Şubat (DHA) - ABD Merkez Bankası (Fed) Bakşanı Jerome Powell’in bugün ABD Kongresi’nde yapacağı konuşmanın metninin yayınlanmasının ardından ABD borsaları yatay seyirle açıldı.

Dow Jones Endeksi yüzde 0.07 artışla 25.721 puandan, S&P 500 Endeksi yüzde 0.08 artışla 2.781 puandan, Nasdaq Endeksi de yüzde 0.02 düşüşle 7.419 puandan açıldı. Sonrasında Dow Jones’daki artış yüzde 0.11’e, S&P 500’deki artış yüzde 0.12’ye yükseldi.

Avrupa piyasaları ise medya grubu Comcast’in Sky grubunu 31 milyar dolara almayı önermesiyle yükseldi. Sky hisselerinin yüzde 18 yükseltti. FTSE yüzde 0.17 artarak 7302.17 puana yükselirken, CAC yüzde 0.11 artışla 5350.29 oldu. Stoxx 600 ise farklı yönde seyreden farklı sektörlerle yüzde 0.1 yükseldi.

Güne yüzde 0.20’lik bir yükselişle 119,034 puandan açılan Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) ilk işlem saatinde 119,135 puana kadar yükseldi, sonrasında ise günün ilk seansını 119 bin 14 seviyesinden kapattı.

Powell konuşma metnine göre Kongre\'deki sunumunda kademeli faiz artışlarının devam edeceğini belirtti. Powell ekonominin aşırı ısınmasından kaçınmak ve enflasyonu yüzde 2\'lik hedefe ulaştırmak arasında dengeli bir politika izleyeceklerini vurguladı.

A Bank Başekonomisti Serdar Şenol, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell’in ABD Kongresi önünde vereceği ifade öncesinde açıklanan konuşma metnini “Normalin ötesinde bir sıkılaşma tavrı görmedim” yorumuyla değerlendirdi.



Fed’in piyasanın beklentilerinden daha fazla bir sıkılaşmaya gitmesini beklemediğinin altını çizen Şenol “Piyasa enflasyon hareketlerini ve metindeki enflasyona ilişkin ifadeleri biraz tersine yorumlamış olabilir ilk anda fakat piyasa zaten üç faiz artırımı yerine dört faiz artırımı olması beklentisini fiyatladı” diyerek piyasaların açıklanacak ABD enflasyon verisinden de beklenenden çok daha fazla bir tepki yaratmayacağına işaret etti.

Doların güçlenmesine bağlı olarak paritede gerileme gözlemlendiğini söyleyen Şenol, sabah saatlerinde 1.2338 seviyesinde olan paritenin gün içinde 1.22’ye kadar gerilediğini vurguladı. Şenol Dolar/TL’de ise sabah saatlerinde 3.78 seviyesileri izlenirken Fed Başkanı Powell’in konuşması öncesinde açıklanan metinle birlikte doların 3.7940’a kadar yükseldiğini, sonrasında bir nebze salınarak 3.7921 seviyesine döndüğünü belirtti.

Şenol, ABD’de yarın açıklanacak olan Şubat ayı öncü TÜFE verisinin ise yatay kalacağını beklediklerini ekledi.