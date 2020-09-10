Piyasadan 150 milyon lira toplayan İstanbul Bilişim'in sahibi Nurettin Yavuz'a dolandırıcılık davası açıldı

Türkiye genelinde 50 bini aşkın kişiye sattığı ürünleri göndermeyen İstanbul Bilişim'in sahibi Nurettin Yavuz hakkında dolandırıcılık suçlaması ile dava açıldı. Stokta ürün bulunmamasına rağmen çok sayıda kişiye ürün satarak para toplayan Yavuz'un 40 yıla kadar hapsi isteniyor. Üzerine kayıtlı mal varlığı olmayan Yavuz'un 114 ayrı dolandırıcılık kaydı bulunuyor.

Hürriyet'te yer alan habere göre, soruşturmayı yürüten Savcı Ejder Oğuz Özdemir, 4 şikâyet başvurusunu tek dosya altında topladı. Savcılık, her şikâyete ilişkin şirketin sahibi Nurettin Yavuz'un ifadesini ayrı ayrı aldı. Yavuz, talimatla alınan ifadelerinde, kimseyi dolandırma kastlarının olmadığını, ürün tedarikinde sorun yaşadıklarını öne sürdü.

40 yıla kadar hapsi isteniyor

Yürütülen soruşturma sonrası Yavuz hakkında 'nitelikli dolandırıcılık' suçlaması ile dava açıldı. Yavuz'un 12 yıldan 40 yıla hapsi talep edildi. İddianamede, şirketin, stokta bulunmayan ürünlerin satışını yaptığı, bu sayede çok sayıda kişiden para toplandığı kaydedildi.



Nurettin Yavuz'un, şirketin gerçek sahibi olmadığı yönündeki tartışmalara savcılık iddianamesinde de değinildi. İddianamede, şirketin merkez adresi İstanbul olmasına rağmen Yavuz'un Mernis kaydının Diyarbakır olması çelişkili bulundu.

Herhangi bir mal varlığı görünmüyor

Şirketin sahibi görünen Nurettin Yavuz ile ilgili İstanbul'da yürütülen bir soruşturma dosyasında da önemli detaylar yer alıyor. Dosyaya göre, Yavuz adına kayıtlı herhangi bir mal varlığı bulunmuyor. Hakkında 114 ayrı 'dolandırıcılık' kaydı bulunuyor.



Geçen yıl el değiştiren şirketin yeni sahibi görünen Nurettin Yavuz'un 'emaneten' şirketi üzerine aldığı belirtiliyor. Tek bir fotoğraf karesi dahi bulunmayan, adına kayıtlı şirketlerde ulaşılamayan Nurettin Yavuz'un nerede yaşadığını şirket çalışanları dahi bilmediklerini söyledi.

Dava dosyasına göre şirket 50 bini aşkın kişiye sattığı ürünlerden 150 milyon lira para topladı. Ancak ne ürünler gönderildi ne para iadesi yapıldı.