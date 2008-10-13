Piyasadaki melaminli ürünler derhal toplatılmalı

Kontroller yapılmazsa Türkiye'de melamin faciası yaşanabilir

Çin'de melaminli süt ürünleri skandalı

Çin'de şekerde melamin tespit edildi

Çetin, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye'de ürün güvenliği denetiminin 2005 yılına kadar gümrüklerde yapıldığını, ancak bu tarihten itibaren AB'ye uyum gerekçesiyle piyasada yapılmasının öngörüldüğünü hatırlattı.Ürünlerin piyasa gözetim ve denetimi için Türkiye'de 7 bakanlık, 3 özerk kurum ve 1 müsteşarlığın görevlendirildiğini vurgulayan Çetin, şunları kaydetti:"Ancak görevli ve yetkili kuruluşların gerçek bir denetim yaptığını iddia etmek çok güç. Denetimler genelde masa başı ve etiket kontrolü biçiminde yapılmaktadır. Denetim kurumlarının henüz gerekli altyapıları da mevcut değildir.Ürünlerin güvenli olup olmadıklarını test edecek test ve muayene istasyonları ve laboratuvarlar son derece yetersiz. Gereken önem de verilmemektedir. Türkiye kaçak veya yasal yoldan girmiş milyonlarca güvensiz ürünle dolmuştur. Ülkemiz adeta ucuz ama tehlikeli ürünler cenneti haline gelmiştir.Son olarak Çin'den ithal edilen süt tozu, sütlü çikolata, sütlü mama gibi ürünlerin içerisinde bulunan melamin maddesini ölçecek laboratuvar cihazlarının Türkiye'de bulunmadığının anlaşılmasıyla da bu durum bir kez daha ortaya çıkmıştır. Denetim görevini yapmakla yetkilendirilen Sağlık Bakanlığı'nda da, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı'nda da melamin maddesini ölçecek cihaz bulunmamaktadır. Şu anda piyasada melaminli ürünlerin ne kadar bulunduğuna ve nerelerde satıldığına ilişkin de bir bilgi bulunmamaktadır."Son yıllarda Türkiye'de tüketicinin ürünlerin güvenliğini düşünmediğini, en ucuz ürünü alarak tükettiğini belirten Çetin, bu yüzden gelir seviyesi düşük tüketicilerin sağlık ve güvenlikleri açısından büyük bir risk altında olduklarına dikkati çekti.Yetkili bakanlıklardan "derhal" gerekli çalışmaları yaparak piyasada bulunan melaminli ürünleri toplatmalarını isteyen Çetin, söz konusu ürünlerin hangi firmalarca ithal edildiği, hangi bölgelerde tüketime sunulduğu ve etkilenen olup olmadığı konusunda da tüketicilere bilgi verilmesi gerektiğini belirtti.TÜDEF Genel Başkanı Çetin, piyasa gözetim ve denetiminin tek çatı altında toplanması, etkin bir piyasa gözetim ve denetim ağı kurulması, altyapı eksikliklerinin hızla tamamlanması, yeterli sayıda ve nitelikte laboratuvar kurulması gerektiğini de kaydetti.