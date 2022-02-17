Piyasada gözler Merkez Bankası'nın faiz kararında

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Toplantısı (PPK) bugün toplanarak şubat ayı faiz kararını verecek. Merkez Bankası 20 Ocak'ta gerçekleştirdiği yılın ilk PPK toplantısında faizi yüzde 14'de sabit bırakmıştı.
Söz konusu toplantının PPK metninde, enflasyondaki baz etkilerinin ortadan kalktığına işaret edilerek, dezenflasyonist sürecin başlayacağının öngörüldüğü kaydedilmişti.
Diğer yandan metinde alınan kararın etkilerinin gözlemleneceği belirtilerek "Türk Lirası'nı öncelikleyen geniş kapsamlı bir politika çerçevesi gözden geçirme süreci yürütülmektedir" ifadeleri kullanılmıştı.
Piyasa değişiklik beklemiyor
Merkez Bankası'nın bugün saat 14.00'da açıklayacağı faiz kararına ilişkin piyasa beklentisi ise yüzde 14'lük politika faizinde değişikliğe gidilmeyeceği yönünde.
Anadolu Ajansı (AA) Finans anketine katılan 24 ekonomistin tamamı faizin sabit bırakılacağı görüşünü bildirdi.
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