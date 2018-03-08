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Ekonomi

PİYASA – Ticaret savaşı endişelerinin azalmasıyla BİST 100 yükseldi

Mahmut Can Emir / İstanbul, 8 Mart (DHA) – "Küresel ticaret savaşı" endişelerinin azalmasıyla, dün yüzde 0

08 Mart 2018 13:42

Mahmut Can Emir / İstanbul, 8 Mart (DHA) – \"Küresel ticaret savaşı\" endişelerinin azalmasıyla, dün yüzde 0.11 artışla 116 bin 842 puandan kapanan Borsa İstanbul Endeksi (BIST100), yeni güne de yüzde 0.28’lik artışla 177.165 puandan başladı.
Açılıştan sonra kazanımlarını sürdüren BIST100, yüzde 0.46 artışla 117 bin 348 puana kadar yükseldi.
Uluslararası kredi derecelendirme şirketi Moody’s’in Türkiye’nin kredi notunu Ba1’den Ba2’ye düşürdüğünü açıklamasıyla lira değer kaybetti, dolar yüzde 0.13 artışla 3.8073 liradan işlem görürken euro yüzde 0.13’lük artışla 4.7257 liraya çıktı.
Euro/dolar paritesi ise yüzde 0.08’lik düşüşle 1.2402 düzeyine indi.

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