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Ekonomi

PİYASA – Moody's'in not indirimiyle dolar 3.80 liranın üzerinde

Mahmut Can Emir / İstanbul, 8 Mart (DHA) – Uluslar arası kredi derecelendirme şirketi Moody’s’in Türkiye’nin kredi notunu Ba1’den Ba2’ye düşürdüğünü açıklamasıyla lira değer kaybetti

08 Mart 2018 12:53

Mahmut Can Emir / İstanbul, 8 Mart (DHA) – Uluslar arası kredi derecelendirme şirketi Moody’s’in Türkiye’nin kredi notunu Ba1’den Ba2’ye düşürdüğünü açıklamasıyla lira değer kaybetti.
Uluslararası kredi derecelendirme şirketi Moody\'s Türkiye\'nin \"Ba1\" olan kredi notunu \"Ba2\"ye düşürdü ve kredi görünümünü de \"negatif\"ten, \"durağan\"a çevirdi.
Dolar endeksinin, küresel piyasalarda düne göre yüzde 0.06\'lik bir düşüşle 89.582 düzeyine gerilemesine karşın, Moody\'s\'in not indirimi ardından, Perşembe gününe yüzde 0.09 artışla 3.80 - 3.81 lira aralığında başlarken, euro da yüzde 0.13 artışla 4.7256 lira düzeyine yükseldi ve 4.72-4.73 bandından işlem görmeye başladı.
Çarşamba günü kapanışta 1.2411 seviyesinde olan euro/dolar paritesi ise yüzde 0.03 düşüşle 1.2407 düzeyine yükseldi.
BİST-100 Endeksi ise dün, yüzde 0.11 artışla 116.842 puandan günü tamamladı.
Ahlatçı Yatırım Değerler\'in, “Moody’s’ten Beklenmedik Karar…” başlıklı Forex bülteninde şu değerlendirme yapıldı:
\"Yurtiçi gelişmeleri incelediğimizde, Merkez Bankası gerçekleştirdiği Mart ayı Para Politikası Toplantısı sonrasında yayımlanan Faiz oranlarına ilişkin basın duyurusunda, Merkez Bankası\'nın faiz oranlarında değişikliğe gitmediği açıklandı.
\"Dolar kanadında yaşanan dalgalanma ve Merkez Bankası faiz kararı ile birlikte kurun gün içerisinde fiyatlamalarda dün, 3.7899-3.8090 aralığında hareket ettiği görüldü. BİST-100 Endeksi dün, yüzde 0.11 yükseliş ile 116.842 puandan günü tamamladı. Toplam işlem hacmi 5.5 milyar lira olarak gerçekleşti.
\"Merkez Bankası ağırlıklı ortalama fonlama maliyeti dün, yüzde 12.75 seviyesinde gerçekleşti.
\"Yurtiçi gösterge tahvil getirisi yüzde 0.99 artış ile yüzde 13.32 ve 10 yıllık tahvil getirisi yüzde 1.16 artış ile yüzde 12.20 seviyesinde günü tamamladığı görüldü.
Beş yıllık ülke CDS risk primi yüzde 0.02 artış ile 170.55 seviyesinde olduğu görülüyor.\"

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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