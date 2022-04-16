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Piyasa fiyatından 3 bin lira ucuz satılan telefonu almak için birbirlerini ezdiler!

"Bir buçuk gündür hiç uyumadım, en büyük hayalimdi"

16 Nisan 2022 16:30

Ankara’da Keçiören ilçesinde açılışa özel indirim yapan mağazada indirimli telefon için sıraya giren yüzlerce vatandaş izdihama neden oldu.

Ankara Keçiören'de ev eşyaları ve elektronik eşya üzerine faaliyetlere başlayan mağazada izdiham yaşandı. Açılışa özel kampanya olarak indirim yapan mağazanın önünde gece saatlerinden itibaren kalabalık oluşturmaya başlayan vatandaşlar, kapıların açılmasıyla birlikte ürünlere hücum etti.

Piyasada yaklaşık 12 bin liraya satılan telefonu 9 bin liraya alabilmek için yarışan vatandaşlar birbirlerini ezdi. 

Sınırlı sayıdaki telefonu alabilmek için bir buçuk gündür uyumadığını belirten Feyyaz Ünalan, “Şu anda çok mutluyum. Zaten bir gün boyunca beklemiştim. Bunca emeğim boşuna gitmedi en azından onu görmüş oldum. Emeği geçen tüm herkese teşekkürlerimi sunuyorum. Çok mutlu ettiler beni, en büyük hayalimdi zaten. O da bugün bana geldi, emeğim boşa gitmedi. Bir buçuk gündür hiç uyumadım, bekliyordum o da bana denk geldi. Çok mutluyum, çok seviniyorum” diye konuştu.

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