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Ekonomi

PİYASA – ECB kararı sonrası euro 4.95 lirada

Mahmut Can Emir / İstanbul, 26 Nisan (DHA) - Avrupa Merkez Bankasının (ECB) faiz kararı öncesi lira karşısında yüzde 0

26 Nisan 2018 17:55

Mahmut Can Emir / İstanbul, 26 Nisan (DHA) - Avrupa Merkez Bankasının (ECB) faiz kararı öncesi lira karşısında yüzde 0.08 düşüşle 4.95 – 4.96 aralığında seyreden euro, AMB’nin faizler ve varlık alım programında değişime gitmeme kararı sonrasında yüzde 0.15 düşüşle 4.9568 liraya çekilerek 4.95-4.96 bandından işlem gördü.
Dolar gün içinde 4.0868 seviyelerini gördükten sonra öğleden sonra yüzde 0.35 düşüşle 4.0673 liradan işlem gördü.
Dolar endeksi, Avrupa Merkez Bankası kararı öncesi küresel piyasalarda düne göre yüzde 0.7’lik bir düşüşle 91.112 puana çekildi.  
Euro/dolar paritesi ise yüzde 0.14 artışla 1.2178 düzeyine çıktı.
Güne 107 bin 892 puandan başlayan BİST-100 Endeksi ise güne yüzde 0.02 düşüşle 107 bin 405 puandan devam etti.

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