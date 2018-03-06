PİYASA – Dolar/TL düştü, Borsa artıda, gözler PPK'da

Mahmut Can Emir / İstanbul, 6 Mart (DHA) – Küresel piyasalarda ticaret savaşı endişeleri dinerken, iç piyasada ise beklenenin üzerinde gelen enflasyon verisinin ardından gözler Merkez Bankası’nın yarınki Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında.

Küresel piyasalarda zayıflayan dolar, PPK\'dan faiz artışı beklenmemesine karşın, euro/dolar paritesinde yukarı yönlü hareketin etkisiyle dolar 3.80 liranın altına çekildi.

Dolar/TL Salı günü yüzde 0.42’lik düşüşle 3.7925 liradan işlem gördü ve 3.79-3.80 bandında seyretti.

Dolar küresel piyasada ABD\'den gelen birçok olumlu ekonomik veriye rağmen, olası \"ticaret savaşları\"nın devam eden etkisiyle değer kaybederken, gün içinde 90.05 seviyesine kadar yükselen dolar endeksi yüzde 0.58\'lik bir düşüşle 89.58 düzeyine geriledi.

Haftanın ilk gününü 4.6990 seviyesinden kapatan euro/TL ise yüzde 0.01 artışla 4.6997 düzeyine yükseldi ve 4.69-4.70 bandından işlem görmeye başladı.

Pazartesi günü kapanışta 1.2336 seviyesinde olan euro/dolar paritesi ise yüzde 0.46 yükselişle 1.2393 seviyesine yükseldi.

Borsa İstanbul Endeksi (BIST 100) güne yüzde 0.54 yükselişle 117,574 puandan başlarken, sonrasında yükselişi yavaşlayarak 117,309 seviyesine kadar geriledi. Akşam saatlerine yaklaşırken BIST 100 117,232 seviyelerinden işlem gördü.