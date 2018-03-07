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Ekonomi

PİYASA – Dolar PPK öncesi 3.80 lira sınırında

Mahmut Can Emir / İstanbul, 7 Mart (DHA) – Küresel piyasalarda zayıflayan dolar, Merkez Bankası’nın Para Politikası Kurulu (PPK) öncesinde 3

07 Mart 2018 12:53

Mahmut Can Emir / İstanbul, 7 Mart (DHA) – Küresel piyasalarda zayıflayan dolar, Merkez Bankası’nın Para Politikası Kurulu (PPK) öncesinde 3.80 liranın hemen altında hareket ediyor.
ABD Başkanı Donald Trump’ın baş ekonomi danışmanı Gary Cohn’un istifasıyla küresel piyasalarda ticaret savaşı endişeleri yeniden gündeme gelirken, iç piyasada beklenenin üzerinde gelen enflasyon verisine karşın bugünkü PPK toplantısından faiz artışı beklenmiyor.
Dolar küresel piyasada ABD\'den gelen birçok olumlu ekonomik veriye rağmen, olası \"ticaret savaşları\"nın devam eden etkisiyle değer kaybeden dolar endeksi düne göre yüzde 0.16\'lik bir düşüşle 89.473 düzeyine geriledi.
ABD para birimi, Çarşamba gününe 3.79 - 3.80 lira aralığında başlarken, Salı gününü 4.6997  seviyesinden kapatan euro da yüzde 0.24 artışla 4.7188 lira düzeyine yükseldi ve 4.70-4.71 bandından işlem görmeye başladı.
Salı günü kapanışta 1.2393 seviyesinde olan euro/dolar paritesi ise yüzde 0.18 yükselişle 1.2426 düzeyine yükseldi. 

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