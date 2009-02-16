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Kültür-Sanat

Piyano virtüözü Emre Elivar büyüleyecek

Uluslararası alandaki önemli piyano virtüözlerimizden Emre Elivar 20 Şubat Cuma günü Akbank Sanat’ta sahne alacak.

16 Şubat 2009 02:00

Uluslararası alandaki önemli piyano virtüözlerimizden Emre Elivar 20 Şubat 2009, Cuma günü Akbank Sanat’ta sahne alacak.

Usta piyanist, konserinde Chopin’den eserler seslendirecek.

Emre Elivar ilk piyano derslerini altı yaşında Kâmuran Gündemir'den aldı ve eğitimini Ankara Devlet Konservatuvarı'nda piyano ve kompozisyon ana sanat dallarında en yüksek derecelerle tamamladı. Çalışmalarını Dresden'deki Carl Maria von Weber Müzik Akademisi'nde Peter Rösel'in eğitmenliğinde sürdüren Elivar, buradan yüksek lisans derecesiyle mezun oldu. Sanatçı çeşitli yarışma ve festivallerde "En İyi Bach Yorumcusu" ve "En İyi Romantik Yorum" ödülllerinin yanı sıra ulusal ve uluslararası pek çok ödülün de sahibi oldu.

Berlin'deki Hans Eisler Müzik Akademisi'nde George Sava'nın yönetiminde virtüözite doktorası yapan Emre Elivar'ın, Necil Kazım Akses'in piyano eserlerini yorumladığı bir albümü bulunuyor. Ayrıca Beethoven'in son üç sonatını Diabelli Varyasyonları ile birlikte, Schubert'in "3 Piyano Parçası" ile Schumann'ın "Senfonik Etüdler"ini ve Brahms'ın "3 Intermezzi"sini kaydetti.
Sahnedeki performansıyla dinleyicilerini büyüleyen Emre Elivar’ın muhteşem performansına şahit olmak için Akbank Sanat’taki konseri kaçırmayın.

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