'Piyano dahileri'ne Rusya'dan özel davet

BURSA, (DHA)- BURSA\'da yaşayan ve katıldıkları uluslararası yarışmalarda aldıkları dereceler ile geleceğin piyano dahileri olarak gösterilen Arya Su Gülenç (8) ile Mert Hakan Şeker (12), Rusya\'da 1-12 Ekim tarihleri arasında yapılacak dünyaca ünlü Moscow Meets Friends Internatıonal Müzik Festivali\'nde, Türkiye\'yi temsil edecek.

Rusya\'da 2004 yılından bu yana düzenlenen bale ve müzik alanında yetenekli gençlerin katıldığı 40 ülkeden 180 gencin kabul edildiği Moscow Meets Friends International Uluslar arası Müzik Festivali\'nde, Türkiye\'yi piyano dahisi olarak gösterilen Arya Su Gülenç ile Mert Hakan Şeker temsil edecek. Katıldıkları birçok uluslararası yarışmadan derece ile ayrılan ÇEV Sanat Bursiyeri Arya Su Gülenç ile Mert Hakan Şeker\'in, Rusya Filarmoni Orkestrası Şefi ve Sanat Yönetmeni Vladimir Spivakov tarafından video görüntüleri izlenerek festivale çağrılması, çocukların aileleri ile piyano Öğretmeni Elena Çekiç\'i mutlu etti.

Öğrencilerinin bu başarısından gurur duyduğunu belirten Elena Çekiç, \"Arya Su ve Mert Hakan dünya sanatçısı olma yolunda emin adımlarla gidiyorlar. Bu yarışma, onların güveni ve önlerini görmesi açısından çok önemli. Harika çocuklarımızı kutluyorum” dedi.

Arya Su Gülenç ile Mert Hakan Şeker, Ekim ayında Moskova\'da bulunan Çaykovsk Konser Salonu, Bolşoy Tiyatro Salonu, Tretyakov Devlet Galerisi ve Puşkin Müzesi gibi belirlenen önemli sanat mekanlarında, seçilen öğrenciler ile birlikte Türkiye’yi temsil edecek.

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