Piyanistler barış için beraber sahne alacakalar

Toplumlarının geçmişleri çatışmalarla, anlaşmazlıklarla dolu bir tarihe dayanan dokuz müzisyen, 3 Aralık Çarşamba akşamı Brüksel’deki Bozar / Güzel Sanatlar Sarayı’nda barış için bir araya gelecek ve çok ilginç bir piyano konseri verecek.



Milliyet'in haberine göre; yıllardır Fransa’da yaşayan piyanist Hüseyin Sermet, 2003 yılında ADAP / Barış İçin Sanatçılar Birliği’nin kurulmasına önayak olmuştu. ADAP’ın temel çıkış noktası zannederim, vaktiyle kardeş olup tarihin cilveleriyle can düşmanına dönüşen, yani Habil ile Kabil’in soyundan gelen insan topluluklarını sanatın, özellikle de müziğin gücüyle barış içinde bir araya getirmek, barıştırmak.



3 Aralık konseri Rossini’nin “Wilhelm Tell Operası Uvertürü”nün 2 piyano ve dört piyanist için düzenlenmiş versiyonuyla başlayacak. Piyanistler şu sıralarda her an boğaz boğaza gelen ya da gelmek üzere olan ülkelerin vatandaşları.



İranlı ve ABD’li yan yana



Amerikalı David Lively ile İranlı Nima Sarkechik bir piyanoda yanyana oturacaklar, ikinci piyanoyu ise İsrailli İsrael Kastoriano ile Mısırlı Ramzi Yassa çalacak. Onlar sağ salim bu eseri yorumladıktan sonra sahneye Kıbrıs Türk kesiminden Rüya Taner ile Rum kesiminden Cyprien Katsaris çıkacak ve François Poulenc’in 2 piyano için “l’Embarquement pour Cythère” adlı, ‘valse musette’ formundaki eserini çalacaklar.

Sıra Hüseyin Sermet’in Yunanlı piyanist George Emmanuel Lazaridis ile yan yana oturduğu ve Kıbrıslı Türk Taner ile Kıbrıslı Rum Katsaris’in de öteki piyanoda eşleştiği Franz Liszt’in “Rakoczi Marşı”na gelecek.

Konserin birinci yarısı İstanbul doğumlu Ermeni asıllı piyanist Seta Tanyel ile yine İstanbul doğumlu Türk piyanist Hüseyin Sermet’in yorumlayacakları Maurice Ravel’in “Introduction” ve “Allegro” adlı eserleriyle sona erecek.



Bizet’den Carmen



Konserin ikinci bölümü, yıllardır çatışan ve anlaşamayan insan topluluklarının üyesi olmakla birlikte müziğin gücü sayesinde birbirleri ile anlaşabilen, hatta dost olabilen dokuz piyanistin çeşitli eşleşmelerle yorumladıkları eserlerle devam edecek ve sonunda Bizet’nin “Carmen” operasının 2 piyanoda dört kişi için düzenlenmiş biçimini hepsinin eş değiştirerek çalacaklarını görecek seyirciler.



İstanbul doğumlu Seta Tanyel, İsrael Kastoriano ve Hüseyin Sermet’i sadece doğum yerleri değil, müziğin ortak dili de birleştiriyor.



İranlı Nima Sarkechik, Kıbrıslı Cyprien Katsaris, Mısırlı Ramzi Yassa, Amerikalı David Lively ve Hüseyin Sermet Fransa’da, Seta Tanyel ise İngiltere’de yaşıyor.

Kastoriano, İsrail’de, Lazaridis Yunanistan’da yaşıyorlar ama aslında müzik onları nereye götürüyorsa oradalar. Rüya Taner İngiltere, Türkiye ve Kıbrıs arasında gidip geliyor. David Lively dışında hepsi Doğu Akdeniz’in on binlerce yıllık tarihinin süzgecinden geçip bugüne ulaşmış çeşitli kültürlerin karışımı.



Habil ile Kabil’in müzik sayesinde barıştığı bu konserde müziğin sınır tanımadığı, kültürel farklılıkların ruh zenginliğine zenginlik kattığı, siyasetin koyduğu engeller aşılarak dostlukların, kardeşliğin müzikle bütünleştiği bir kez daha kanıtlanmış olacak.