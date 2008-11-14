Piyanist Hüseyin Sermet Antalya'da

Dünyaca ünlü piyanist Hüseyin Sermet, 9. Uluslararası Antalya Piyano Festivali'nde konser verdi. Sermet Antalya Kültür Merkezi'ndeki konserde, Schubert'in yaşama veda ettiği yıl yazdığı "La Grande Sonate" adlı eserini yorumladığı doğaçlama caz ile dinleyenlere benzersiz bir müzik deneyimi yaşattı.



Konser öncesinde Antalya Güzel Sanatlar Lisesi'ni ziyaret eden Hüseyin Sermet, buradaki öğrencilerle atölye çalışması düzenledi. Çalıştay, Sermet karşısında hünerlerini sergilemeye çalışan müzik bölümü öğrencilerinin ünlü virtüözden piyanoya dair incelikleri öğrendikleri keyifli ve eğitici bir çalışma oldu. Avrupa'da ödüllerle süslediği 30 yıllık müzik serüvenini geride bırakan Sermet, sahnede gösterdiği yüksek performansıyla dinleyenleri kendine hayran bıraktı.



Sermet, Schubert'in Beethoven'a özgü müziksel iddiaları kendine özgü lirizmle harmanladığı umutsuzluk yüklü "La Grande Sonate" adlı eseri yorumladıktan sonra ayakta alkışlandı.