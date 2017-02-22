Piyanist Dengin Ceyhan, 'Cumhurbaşkanı'na hakaret' iddiasıyla tutuklandı

Piyanist Dengin Ceyhan, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a hakaret ettiği iddiasıyla tutuklandı. Ceyhan 8 gündür gözaltında tutuluyordu.

Emniyetten bugün adliyeye getirilen Ceyhan için savcılık tutuklama talebinde bulundu. Mahkem de, savcılık talebi doğrultusunda Ceyhan’ı cezaevine gönderdi.

Ceyhan, Gezi Parkı eylemleri sırasında piyanist Davide Martello ile birlikte konser vermişti.

Ceyhan, ayrıca Soma’da hayatını kaybeden madencilerin bu yıl üniversiteye başlayacak çocuklarına üniversite hayatları boyunca burs vermeyi hedefleyen ve 7 ilde yapılması planlanan Piano for Soma etkinliklerinde de piyanosuyla yer almıştı.