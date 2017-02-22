T24 LogoT24 Logo
Kültür-Sanat

Piyanist Dengin Ceyhan, 'Cumhurbaşkanı'na hakaret' iddiasıyla tutuklandı

8 gündür gözaltında tutulan piyanist Dengin Ceyhan Gezi Parkı eylemleri sırasında piyano çalmıştı

22 Şubat 2017 01:02

Piyanist Dengin Ceyhan, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a hakaret ettiği iddiasıyla tutuklandı. Ceyhan 8 gündür gözaltında tutuluyordu.

Emniyetten bugün adliyeye getirilen Ceyhan için savcılık tutuklama talebinde bulundu. Mahkem de, savcılık talebi doğrultusunda Ceyhan’ı cezaevine gönderdi.

Ceyhan, Gezi Parkı eylemleri sırasında piyanist Davide Martello ile birlikte konser vermişti.

Ceyhan, ayrıca Soma’da hayatını kaybeden madencilerin bu yıl üniversiteye başlayacak çocuklarına üniversite hayatları boyunca burs vermeyi hedefleyen ve 7 ilde yapılması planlanan Piano for Soma etkinliklerinde de piyanosuyla yer almıştı.

 

ETİKETLER

Dengin Ceyhanpiyanist

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Orhan Pamuk’un kamerasından İstanbul; Nobel ödüllü yazarın yeni kitabının...

Yeni Akit: Muhabirimize kumar masasında yakalanan AK Parti milletvekili Hakkı...

Erdoğan'dan Korgeneral İyidil’e beraat tepkisi: Yargı için çok üzücü bir...

Nakşibendi şeyhi Abdülkerim Çevik öldürüldü...

Berlin'de düzenlenen Libya Konferansı sona erdi; BM gözetiminde silah ambargosu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24