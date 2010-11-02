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Yaşam

Piyangolar haftaya servet dağıtacak

Süper Loto’da bu hafta dağıtılacak ikramiyenin 8 milyon, Sayısal Loto’da ise 5 milyon liraya ulaşması bekleniyor.

02 Kasım 2010 02:00

T24 - Süper Loto’da bu hafta dağıtılacak ikramiyenin 8 milyon, Sayısal Loto’da ise 5 milyon liraya ulaşması bekleniyor.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Süper Loto’nun geçen haftaki çekilişinde 6 bilen çıkmayınca 5 milyon 965 bin lira bu haftaya devretti. Bu haftaki çekilişte 6 bilenlere dağılacak ikramiyenin 8 milyon liraya ulaşması bekleniyor.

Sayısal Loto’da ise geçen haftaki çekilişte 6 bilen çıkmayınca 2 milyon 798 bin lira ikramiye devretti. Bu haftaki çekilişte 6 bilenlere dağıtılacak ikramiyenin 5 milyon liraya ulaşacağı tahmin ediliyor.

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