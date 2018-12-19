Piyangocu, 410 bileti ve parasını alan saldırganın yakalanmasını istedi

Mehmet CANDAN/İZMİR, (DHA) İZMİR\'in Karabağlar ilçesinde, seyyar milli piyango bileti satıcısı Selahattin Odacı (78), otobüsten inip, evine gitmek üzereyken saldırıya uğrayarak, gasbedildiğini öne sürdü. Zorla alınan çantasında 350 çeyrek, 40 yarım ve 20 tam bilet ile yaklaşık bin 500 lira bulunduğunu belirten Odacı, gaspçının yakalanmasını isteğini söyledi.

Olay, dün akşam saatlerinde, Adnan Suvari Mahallesi\'nde meydana geldi. Alsancak\'ta 30 yıldır seyyar olarak milli piyango bileti satan Selahattin Odacı, otobüsten inip, oturduğu siteye girmek üzereyken, iddiaya göre, kimliği belirsiz kişinin saldırısına uğradı. Saldırganın, havanın karanlık olmasını ve çevrede kimsenin bulunmamasını fırsat bilip, Odacı\'nın boğazına sarılarak, yere yatırdığı belirtildi. Saldırganın, arbede sonrası Odacı\'nın içinde biletlerinin ve parasının bulunduğu çantayı gasbedip, kaçtığı öne sürüldü.

Canını zor kurtardığını ve polise gidip, şikayetçi olduğunu anlatan Selahattin Odacı, çantasında 350 çeyrek, 40 yarım ve 20 tam bilet ile yaklaşık bin 500 lira bulunduğunu söyledi. Odacı, \"Alsancak\'ta bilet sattıktan sonra akşam evime doğru geldim. Otobüsten indikten sonra sitenin kapısını açarken biri boğazıma sarıldı. Beni nefessiz bırakıp yere yatırdı. Direnmeye çalıştım ama başaramadım. Zaten ona gücüm de yetmez. Çantamda biletlerim ve paralarım vardı. Karanlıktan faydalanıp çantamı alarak kaçtı. Çok korktum, endişelendim. Allah\'tan darbetmedi. Canımıza bir şey olmadı. Eve gidip eşime gasbedildiğimi söyledim. O da ben de çok üzüldük. Sonuçta yağmurda, çamurda çalışıp, kazandığımız parayı biri gelip sizden alıp gidiyor. O kişiden şikayetçiyim. Bir an önce bulunmasını istiyorum. Yaklaşık zararım 15 bin lira civarında\" dedi.

Olay sonrası çevredeki güvenlik ve MOBESE kameralarının kayıtlarını incelemeye alan polis ekipleri, gaspçının yakalanması için çalışma başlattı.

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