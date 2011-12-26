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Yaşam

'Piyango Van'a çıkacak' söylentisi satışı yükseltti

Vanlı depremzedeler umudu 40 milyon liralık yılbaşı Milli Piyango çekilişine bağladı.

26 Aralık 2011 02:00


T24 - Vanlı depremzedeler umudu 40 milyon liralık yılbaşı Milli Piyango çekilişine bağladı. Önceleri söylenti olarak başlayan 'Milli Piyango çekilişinde büyük ikramiye Van'a çıkacak' sözü giderek bir inanca dönüştü. Öyle bir Vanlılar buna inandı, hatta büyük kentlerde oturanlar Van'daki tanıdıklarından bilet istemeye başladı.

Van'da kiminle konuşsanız bunun bir söylenti olduğunu unutmuş gibi kesin bir ifadeyle yanıtlıyor: Milli Piyango'da büyük ikramiye Van'a çıkacak...

'Yıllardır Van'da bilet satıyorum. Depremden dolayı nüfusun büyük bir çoğunluğu göç etti. Buna rağmen bilet satışlarımız çok iyi. Satacak biletleri zor buluyoruz. Tabii bunda depremden dolayı Van'a satılmak için gelen biletlerin geri gönderilmesi de var. Biz de Erzurum'a gidip oradan getirip satıyoruz. Bu da hem 2 günümüzü alıyor hem de ayrı bir masraf oluyor.' dedi. Baran'ın verdiği bilgiye göre günlük 500 civarında bilet satılıyor.


Satacak bilet kalmadı

34 yıldır milli piyango bileti satan Bilal Yıldız ise Van'da 50 olan Milli Piyango bayiinin depremden sonra 30'a düştüğünü söyledi. Yıldız da ikramiyenin Van'da çıkacağı fısıltısının yayıldığını ve bu nedenle bilet satışlarında patlama meydana geldiğini, satacak bilet bulamadıklarını anlattı.


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