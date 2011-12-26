'Piyango Van'a çıkacak' söylentisi satışı yükseltti

T24 -

Satacak bilet kalmadı





Van'da kiminle konuşsanız bunun bir söylenti olduğunu unutmuş gibi kesin bir ifadeyle yanıtlıyor: Milli Piyango'da büyük ikramiye Van'a çıkacak...'Yıllardır Van'da bilet satıyorum. Depremden dolayı nüfusun büyük bir çoğunluğu göç etti. Buna rağmen bilet satışlarımız çok iyi. Satacak biletleri zor buluyoruz. Tabii bunda depremden dolayı Van'a satılmak için gelen biletlerin geri gönderilmesi de var. Biz de Erzurum'a gidip oradan getirip satıyoruz. Bu da hem 2 günümüzü alıyor hem de ayrı bir masraf oluyor.' dedi. Baran'ın verdiği bilgiye göre günlük 500 civarında bilet satılıyor.34 yıldır milli piyango bileti satan Bilal Yıldız ise Van'da 50 olan Milli Piyango bayiinin depremden sonra 30'a düştüğünü söyledi. Yıldız da ikramiyenin Van'da çıkacağı fısıltısının yayıldığını ve bu nedenle bilet satışlarında patlama meydana geldiğini, satacak bilet bulamadıklarını anlattı.