Piyango talihlisi siyanürle öldürüldü!

ABD'nin Chicago kentinde piyangoda 425 bin dolarlık ikramiyeyi kazanan Urooj Khan'ın siyanürle zehirlendiğinin anlaşılması üzerine cinayet soruşturması başlatıldı.

46 yaşındaki piyango talihlisi ikramiyesini almaya hazırlanırken aniden ölmüş, ilk anda ölümün doğal nedenlerle meydana geldiği düşünülmüştü. Piyango talihlisinin kimliği açıklanmayan bir yakınının başvurusu üzerine dosya yeniden açıldı.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre, Cook bölgesi adli tıp yetkilisi Stephen Cina, siyanürle zehirlenmenin çok ender olduğuna işaret ederek, "yaptığım 4500 otopsi içinden sadece bir ya da ikisinde ölümler siyanür bağlantılı çıktı" dedi. Urooj Khan'ın öldürücü miktarda siyanür aldıktan kısa bir süre sonra hayatını kaybettiği belirlendi.

Yöredeki bir dükkanda çalışan Ashur Oshana, AP ajansına bilgi verirken, Urooj Khan'ın Mekke'ye gidip Hacı olduktan sonra "artık asla kumar oynamayacağı sözünü verdiğini" anlattı.

Çeşitli kuru temizleme dükkanlarının sahibi olan Khan, geçen yılın 26 Haziran'ında ikramiye çekini aldığında kazandığı parayı kısmen işine yatıracağını, kısmen de bir çocuk hastanesine bağışta bulunacağını söylemişti.

Urooj Khan'ın ikramiye çeki ölümünden bir gün önce, 19 Temmuz'da kesilmiş, ancak 15 Ağustos tarihinde bozdurulmuştu.

Illinois eyaleti piyango idaresi sözcüsü, bir piyango talihlisinin ölümü halinde kazandığı ikramiyenin mirasçılarına kaldığını belirtti.