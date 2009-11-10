Piyango milyonerlerinin sayısı artıyor

Milli Piyango İdaresinin (MPİ) yılbaşı özel çekilişinde milyoner sayısı artıyor. Büyük ikramiyenin 30 milyon lira olarak belirlendiği özel çekilişte 1 adet 5 milyon, 5 adet de 1'er milyon lira dağıtılacak.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürü Recep Biçer'den alınan bilgiye göre, Merkez Bankası Banknot Matbaasında bastırılan yılbaşı özel çekiliş biletlerinde ilk parti, illere gönderilmeye başlanıyor.

9 Aralık 2009 çekilişinin kaldırılması nedeniyle, 31 Aralık 2009 yılbaşı özel çekiliş biletleri, 29 Kasım Pazar gününden itibaren satışa sunulacak.

Yılbaşı çekilişinde tam bilet 30 liradan, yarım bilet 15 liradan, çeyrek bilet ise 7,5 liradan satılacak.

2007 ve 2008 yılbaşı özel çekilişlerinde büyük ikramiyeyi 25 milyon lira olarak belirleyen talih kuşu, bu yılbaşında ise büyük ikramiye olarak 30 milyon lira verecek.

Yılbaşı özel çekilişinin ikinci büyük ikramiyesi geçen yıl olduğu gibi 5 milyon lira olacak.

Çekilişin 3. büyük ikramiyesi olan 1 milyon lirada ise ikramiye adedi zamlandı. 2008'de 1 adet olan 1 milyon liralık büyük ikramiye, bu yıl 5'e yükseltildi. Talih Kuşu, bu yılbaşında 5 adet 1'er milyon lira dağıtacak.

1 milyonluk ikramiyenin yanı sıra yarım milyon liralık ikramiye adedi de, 1'den 5'e çıkarıldı.

Milli Piyangonun milyonluk ikramiyeleri artırmasıyla birlikte ikramiyelerin tam, yarım ya da çeyrek bilete çıkma durumuna göre en az 3 kişi, en fazla da 13 kişi yeni yıla milyoner olarak girebilecek.



-TESELLİ İKRAMİYESİ DE ZAMLANDI-



Milli Piyango İdaresi, yılbaşı özel çekilişinde 10 adet 100 bin lira, 50 adet 50 bin lira, 100 adet 10 bin lira, 200 adet 5 bin lira, 150 adet bin lira, 2 bin adet 500 lira, 10 bin adet 200 lira, 30 bin adet de 150 lira, 120 bin adet 90 lira, 800 bin adet de 60 lira verilecek.

Umudunu piyangoya bağlayanların 2 milyonu, yılbaşı gecesi amortiyle yetinecek. 30 milyon liralık büyük ikramiyeyi kılpayı kaçıran 63 kişiye de teselli ikramiyesi olarak 30 bin lira ödenecek.

Böylece yılbaşı özel çekilişinde 2 milyon 962 bin 585 adet ikramiye dağıtılacak. Toplam ikramiye tutarı da 176 milyon 340 bin lira olacak.

Yılbaşı özel çekilişinin büyük ikramiyesinin tam bilete çıkması halinde, bu Milli Piyango tarihinin en yüksek ikramiyesi olacak. Piyangonun şans oyunlarında bugüne kadar Süper Loto ile 1 kişiye en fazla 24,9 milyon lira kazandıran Talih Kuşu, yılbaşı ikramiyesinin tam bilete çıkması halinde bu rakamı 30 milyon liraya yükseltecek.

Milli Piyango İdaresi verilerine göre, bu yılbaşı çekilişinde 30 milyon liraya yükseltilen büyük ikramiye, son 20 yılda 2 bin kat artış gösterdi.

Milli Piyangonun büyük ikramiyesi döviz olarak 20 milyon 307 bin 317 doları buluyor.

30 milyon liralık yılbaşı özel çekilişi, talihlileri faiziyle bile zengin etmeye yetecek. 30 milyon liranın bankaya yatırılması halinde, yıllık net getirisi 2 milyon 358 bin lira olacak. İkramiyenin Hazine kağıtlarında değerlendirilmesi durumunda da talihliye getirisi 2 milyon 391 bin lirayı bulacak.

Büyük ikramiye talihlisi, ayda 199 bin 250 lira, günlük olarak da 6 bin 642 lira faiz elde edecek. Günlük faiz tutarı bile asgari ücretlinin 1 yıllık çalışması karşılığı aldığı ücreti aşacak.

30 milyon lira ile 85 bin 227 adet cumhuriyet altını alınabilecek. Aynı şekilde tanesi 500 bin liradan 60 adet lüks konut veya tanesi 200 bin liradan 150 ev edinilebilecek.