Piyango, Beren Saat’in şoförüne vurdu

Muhteşem Yüzyıl Kösem'in setinde dağıtılan biletlerden birinden, oyuncu Beren Saat’in şoförüne 5 milyon lira çıktı.

Cumhuriyet'in haberine göre prodüksiyon ekibinin şoförü olan vatandaş ünlü oyuncu Beren Saat'i sete getirip götürdüğü için "Beren'in şoförü" olarak anılıyor. Şoför, bilet çeyrek olduğu için 1 milyon 250 bin lira alacak.

Selçuk isimli şoförün biletin kendisine çıkmadığını söylediğini aktaran Cengiz Semercioğlu’nun yazısı şöyle:

Kösem’in yapımcıları tüm dizi çalışanlarına yılbaşı hediyesi olarak Milli Piyango bileti dağıtmış... Hatta önce tüm ekibe verilmemiş, sonra haksızlık olur diye tüm çalışanlara verilince şoförlere kadar herkese piyango bileti dağıtılmış.İşte o dağıtılan biletlerden birine de büyük ikramiyelerden biri vurmuş... Tam 5 milyon lira…

Peki kime çıkmış bu ikramiye?Beren Saat’in şoförüne...Selçuk adındaki bu şoför, Beren’in özel şoförü değil, prodüksiyon ekibinin şoförü...Ancak sürekli Beren Saat’i sete getirip götürdüğü için “Beren’in şoförü” olarak anılıyor.İşte o şoför arkadaşa yılbaşı hediyesi olarak verilen bilete tam 5 milyon lira isabet etmiş. Eski parayla 5 trilyon.

Bilet çeyrek olduğu için de 1 milyon 250 bin lira alacakmış... Şaka mı bu dedim... Hayır Kösem’in setinde herkes ciddi ciddi anlatıyor. Beren’e sordurdum, haberi bile yoktu...Daha sonra haber geldi, 1 milyon 250 bin lira değil sadece 1.250 (bin iki yüz elli lira) çıkmış şoföre diye...

Tekrar Kösem ekibine sordum, “Kesinlikle hayır” diyorlar. Büyük ikramiyeye inanmışlar...“Belki de şoför saklamak istediği için 1.250 lira olduğunu söylüyor” diyorlar...Hatta bileti şoföre verenler bile, “Paranın 100 bin lirası benim, bileti ben verdim” diye dolaşıyorlarmış sette...Valla ben işin içinden çıkamadım... İnşallah kazanmıştır büyük ikramiyeyi Beren’in şoförü de güle güle harcar, yok ikramiye büyük değilse de kazandığı 1.250 lirayı afiyetle yer...