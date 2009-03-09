Piyango 5 yılda 201 kişiyi milyoner yaptı

Süper lotoda tarihi ikramiyeye ulaşılmasıyla vatandaşın umudu haline gelen Milli Piyango İdaresinin şans oyunları, son 5 yılda 201 kişiyi milyoner yaptı. Vatandaşa en fazla milyonluk ikramiyeyi de sayısal loto kazandırdı.



AA muhabirinin Milli Piyango İdaresi Genel Müdürü Recep Biçer'den edindiği bilgiye göre, 2004 yılı başından 2009 yılının şubat ayı sonuna kadar geçen dönemde 140 kişi, sayısal lotoda 6'yı tutturarak, İdareden 1 milyon lira ve üzerinde ikramiye kazandı. 2004 yılında 16 kişi sayısal loto milyoneri olurken, bu sayı 2005 yılında 29, 2006 yılında 31, 2007 yılında 32, 2008 yılında 29, bu yılın 2 aylık bölümünde ise 3 olarak belirlendi. Bu süreçte sayısal lotonun milyonluk ikramiyelerinin toplam tutarı da 229 milyon 342 bin 720 lira oldu.



Sayısal lotodan sonra en fazla milyon dağıtan oyun Milli Piyango olarak belirlendi. Milli Piyango biletleri, 2004 yılında 8, 2005 yılında 6, 2006 yılında 10, 2007 yılında 8, 2008 yılında 10, bu yılın 2 ayında ise 2 kişiye milyonluk ikramiyeler kazandırdı. Bu ikramiyelerle de İdarenin kasasından 136 milyon 250 bin lira çıktı.



Ekim 2007'de oynanmaya başlanan süper loto ise, aynı yıl 1, 2008 yılında da 8 kişinin milyonluk ikramiye kazanmasını sağladı. Süper lotonun milyonluk ikramiyeleri de, 58 milyon 914 bin 970 liralık bir tutar oluşturdu.



Söz konusu dönemde şans topundan da 8 milyoner çıktı. 2005 yılında 2, 2006 yılında 2, 2007 yılında 4 kişinin milyonluk ikramiye kazandığı şans topunda, bu talihlilere dağıtılan toplam ikramiye 9 milyon 99 bin 331 lira olarak hesaplandı.



234 kişi milyon sınırında



5 yılı aşkın dönemde milyonların yanı sıra 234 kişiye de 500 bin lira ile 1 milyon lira arasında ikramiye isabet etti.



Bunun 191'ini sayısal oyun talihlileri meydana getirdi. Sayısal lotoda 148, şans topunda 41, süper lotoda da 2 kişi, doldurdukları kuponlarla 500 bin lira ile 1 milyon lira arasında değişen ikramiyelerin sahibi oldu.



Sayısal loto, 2004 yılında 45, 2005 yılında 19, 2006 yılında 22, 2007 yılında 31, 2008 yılında 26, 2009'un Ocak-Şubat aylarında ise 5 kişinin bu oyundan en az yarım milyon lira kazanmasını sağladı.



Milli Piyango biletleri ile de 8'i 2004 yılı, 6'sı 2005 yılı, 3'ü 2006 yılı, 3'ü 2007 yılı, 18'i 2008 yılı, 5'i ise 2009 yılının ilk 2 ayında olmak üzere toplam 43 kişiye 500 bin lira ile 1 milyon lira arasında ikramiye ödendi.



Piyangonun bu gruptaki ikramiyelerinin toplamı 31 milyon 900 bin lira, sayısal oyunların ise 120 milyon 335 bin 611 lira olarak belirlendi.



2004 sonrası dönemde Milli Piyango İdaresi, sayısal oyunlar aracılığıyla 265, Milli Piyango bileti kanalıyla da 95 kişiye, 250 bin lira ile 500 bin lira arasında ikramiye kazandırdı. Bu ikramiyeleri kazananların 125'i sayısal loto, 133'ü şans topu, 7'si on numara kuponlarıyla şans elde etti.



250 bin lira ile 500 bin lira arasındaki ikramiyelerin toplam tutarı ise 134 milyon 254 bin 552 lirayı buldu.



İdarenin talih oyunlarından 100 bin lira ile 250 bin lira arasında ikramiye kazananların sayısı da 688 oldu.100 bin lira ile 250 bin lira arasında değişen ikramiyelerin 35'i sayısal loto, 295'i şans topu, 110'u on numara, 248'i de piyango bileti kanalıyla dağıtıldı.



Bu gruptakilere de 120 milyon 138 bin 751 lira ikramiye ödendi.

