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Yaşam

Pittbull okula daldı bir öğrenci yaralı

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde pitbull cinsi köpeğin saldırdığı çocuk yaralandı.

16 Mart 2009 02:00

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde pitbull cinsi köpeğin saldırdığı çocuk yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Milli Zafer İlköğretim Okulu'nun bahçesinde top oynayan çocuklara saldıran pitbull, Sinan Karaca'nın (12) sol bacağını ısırdı.

Arkadaşları ve çevredeki vatandaşların yardımıyla kurtarılan ve Bayramiç Devlet Hastanesine kaldırılan çocuğun durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olayın ardından polisler tarafından yakalanan pitbull ağaca bağlandı.

Köpeğin sahibinin arandığı bildirildi.

Bayramiç Belediyesi zabıta ekipleri, köpeği veteriner yardımıyla bayıltarak belediyenin köpek barınmevine götürdü.

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