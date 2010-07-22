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Yaşam

PITT VE JOLIE ÇİFTİ BULVAR GAZETESİYLE ANLAŞTI LONDRA (A.A)

22 Temmuz 2010 17:11

-PITT VE JOLIE ÇİFTİ BULVAR GAZETESİYLE ANLAŞTI LONDRA (A.A) - 22.07.2010 - Ünlü film yıldızları Brad Pitt ile Angelina Jolie çifti, ayrılacakları yönünde yanlış haber yayımladığı için mahkemeye verdikleri bulvar gazetesiyle anlaşmaya vardı.   İngiltere'de yayımlanan ''News of the World'' gazetesin, Londra Yüksek Mahkemesi'nde dava açan ünlü çift, yol açtığı zararları ödemek için kamuoyuna açıklanmayan bir miktarda para ödemeyi kabul eden bulvar gazetesiyle anlaşma yoluna gitti. Gazete, ocak ayında yayımladığı bir haberde, ünlü çiftin ayrılma konusunda anlaşmaya vardığını, 205 milyon İngiliz sterlini tutarındaki serveti bölüşeceklerini ve 6 çocuklarının velayeti konusunda düzenlemelerde bulunduklarını iddia etmişti.  Pitt ve Jolie çifti, özel hayata müdahale eden, yanıltıcı iddialarda bulunduğu iddiasıyla dava açmıştı.  News of the World gazetesi yetkilileri, bugün bir açıklama yaparak ünlü çiftle anlaşma yoluna gidildiğini doğruladı ancak ancak varılan anlaşma hakkında yorumda bulunamayacaklarını bildirdi. 

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