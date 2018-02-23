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Yaşam

Pitbull'unu kimlik sorgusu yapmaya çalışan polisin üzerine saldı

Olayla ilgili 5 kişi gözaltına alındı

23 Şubat 2018 20:32

Denizli'de bir polis memuru, kimlik sorgusu yapmak istediği kişinin üzerine saldığı pitbull cinsi köpeğin saldırısına uğrayarak yaralandı. Olayla ilgili 5 kişi gözaltına alındı.

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Mehmetçik Mahallesi'nde bir iş yerinden çelik kasa hırsızlığı ihbarı üzerine olay yerine gitti. 

Polis ekipleri 1303 Sokak'a geldiğinde yanlarında pitbull cinsi köpek bulunan ve durumundan şüphelendiği birisi kadın 5 kişinin GBT sorgusunu yapmak istedi. 

İddiaya göre şüpheli şahıslar kimlik sorgusu yaptırmamak için köpeğin tasmasını bırakarak polislerin üzerine saldı. Polis memuru Şakir Yılmaz köpeğin vücudunun çeşitli yerlerinden ısırması sonucu yaralandı. 

Yaralı polis memuru, 112 Acil Servis ekiplerince Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Öte yandan köpeğin saldırısından yararlanarak kaçmaya çalışan 5 kişi bir apartmanın bahçesinde yakalandı. 

Şüpheli şahısların üzerinde yapılan aramada bir miktar esrar, hint keneviri ve uyuşturucu hap ele geçirildi. 

Öte yandan şüphelilerden hakkında 7 ayrı dosyadan aranması ve 11 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Oğuz Işık ile İ.K, B.S, V.Ü, A.E. ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

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