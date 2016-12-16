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Pitbull'un 'Seksi Plajlar' klibi mahkemelik oldu!

Florida meclis başkanı Richard Corcoran, vergi mükelleflerinin parasının çarçur edildiğini öne sürerek Pitbull’un yapım şirketini mahkemeye verdi

16 Aralık 2016 18:05

Floridalı politikacı, kent plajlarını tanıtmak için klip çeken ünlü rapçi Pitbull’a dava açtı. Şarkıcıya klip için ödenen para ticari sır gibi saklanıyor

Milliyet'te yer alan habere göre, ünlülerle yaptığı düetler sayesinde dünya çapında üne kavuşan Pitbull’ın başı Florida sahilleri için çektiği ‘Sexy Beaches’ klibi yüzünden derde girdi. Asıl adı Armando Christian Perez olan Pitbull, 2014 yılında Florida turizm tanıtım departmanı ile tam 11 sayfalık bir anlaşma imzalamıştı. Sonra da kent sahillerinde 4 dakikalık klip yayınladı. 

Amerikan medyası anlaşmanın detaylarına ulaşmak için çok çabaladı ama başaramadı. Yetkililer anlaşmanın ticari sır kapsamında olduğunu öne sürdü. Ancak Florida meclis başkanı Richard Corcoran, vergi mükelleflerinin parasının çarçur edildiğini öne sürerek Pitbull’un yapım şirketini mahkemeye verdi. 

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