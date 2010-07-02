Pitbull'u şikayet etti, sahibinden öldüresiye dayak yedi

T24- Adana’da, Pitbull cinsi bir köpeğin sahibi ve arkadaşları, köpeklerini zabıta ve polise şikayet eden bir kişiyi öldüresiye dövdü. Köpeğin sahipleri, görüntü alan gazetecilere de saldırdı.



Olay, saat 10.00 sıralarında Karaisalı Caddesi’ndeki Zübeyde Hanım Anaokulu civarında meydana geldi. Pitbull cinsi bir köpeğin yoldan geçenlere saldırdığı ihbarı üzerine olay yerine polislerle ve Seyhan Belediyesi zabıta ekipleri geldi. Burada adını açıklamak istemeyen bir vatandaş, kendisine bir köpeğin saldırdığını belirterek, yakın bir yerde de Pitbull cinsi köpek olduğunu ve tehlike yarattığını söyledi. Bunun üzerine polis ve belediye görevlileri, önünde Pitbull cinsi köpek bağlı olan işyerine giderek hayvanın kimliğinin olup olmadığını sordu. Bunun üzerine işyeri sahipleri, köpeği bulunduğu yerden götürmek istedi. Bu sırada gelen 2 kişi küfür ederek şikayette bulunan kişiye saldırdı. Polislerin önünde meydana gelen olaya işyerinin içinden çıkan kişiler de karıştı ve grup, şikayet eden kişiyi tekme tokat öldüresiye dövdü. Köpeğin sahipleri, bununla da yetinmeyip, çekim yapan gazetecilere de saldırdı. Polis kavgayı bastırırken, taraflar polis merkezine götürüldü. Soruşturma sürüyor.