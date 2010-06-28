Pitbull'lar toplatılacak

T24- Çevre ve Orman Bakanı Veysel Eroğlu, saldırganlıklarıyla gündeme gelen Pitbull cinsi köpeklerin toplatılmasıyla ilgili açıklama yaptı.







Eroğlu, şöyle konuştu: "Çocukları parçalıyor, insanları ısırıyorlar; hatta mafya türü insanlar bu köpekleri kullanarak insanları tehdit edebiliyorlar. Biz hayvanların, sağlıklı ortamlarda yaşamasını destekliyoruz ve hayvan haklarına saygılıyız. Bu nedenle bir çok şehirde hayvan barınakları yaptık. Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından yapılacak bu çalışmada ilk etapta Türkiye’deki sayılarının belirlenmesini gerekiyor. Bir tespit yaptıktan sonra gerekli çalışmaları yapacağız."



BAKANLIK TALİMAT VERDİ



İçişleri Bakanlığı’nın, valiliklere gönderdiği genelgeyle Pittbull başta olmak üzere, kanunen üretilmesi ve sahiplendirilmesi yasak olan hayvanların toplatılması, bulunduranlara ceza kesilmesi ve bu tür hayvanların internet üzerinden satışı ve dövüştürülmelerinin engellenmesi talimatı verildi.



Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’nın ise Türk Veteriner Hekimleri Birliğine bağlı 51 oda başkanlığı ile Tarım İl müdürlüklerine genelge göndererek tüm muayenehane, poliklinik ve hayvan hastanelerinin TBMM'nin kararı doğrultusunda bilgilendirilmesi uyarısında bulunduğu, bu hayvanların üretilip beslenemeyeceğine ilişkin uyarıların, veteriner hekimler ile petshop sahipleri ve hayvan üretim çiftliklerine tebliğ edildiği, yasağa aykırı davrananların cezalandırılacaklarını bildirdiği belirtildi.



KİMLİK VE ADRES BİLGİLERİ BELİRLENİYOR



Çevre ve Orman Bakanlığının ise üniversiteler ile Türk Veteriner Hekimleri Birliği'yle temasa geçerek, klinik ve hastanelere getirilen tehlikeli köpeklerin kimlik ve adres bilgilerinin kendilerine bildirilmesini istediği, valiliklere de yazı gönderen bakanlığın yırtıcı hayvanlara el konularak barınaklara teslim edilmesi, bu tür hayvan sahiplerine 3 bin 434 lira para cezası kesilmesi talimatı verdiği kaydedildi.



"PEK ÇOK ÜLKEDE YASAKLANDI"



Bakanlığına bağlı birimlerin koordinasyon kurulu toplantısına katılmak üzere Erzurum'a gelen Eroğlu Bir gazetecinin “Türkiye'de pitbull köpeklerinin toplanması yönünde bir çalışma yapıyorsunuz. Hayvan severler buna tepki veriyor. Bu konuda ne söylemek istersiniz” sözleri üzerine, şöyle konuştu:



“Bu köpekler son derece saldırgan. Bunların pek çok ülkede beslenmesi ve dışarı salınması yasaklandı. Burada da bazı şehirlerde çocukları parçaladığı, insanları ısırdığını, hatta bazı mafya türü insanların bu köpeklerle insanları korkutarak, onlardan para sızdırdığını dahi biliyoruz. Bunu için de Türkiye'de bu köpeklerin toplatılması için bir çalışma yaptık. Türkiye'de hayvan haklarını korumak için Milli Parklar Müdürlüğü bünyesinde hayvan haklarını için bir birim dahi var. İlgili vatandaşların bu konuda hassas olması lazım.”