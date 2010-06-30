Pitbull'lar sokağa bırakıldı!

T24- Üç bakanlık ortaklaşa harekete geçti. Başta Pitbull cinsi olmak üzere doğaları gereği saldırganlıkları ile bilinen köpeklerin üretimini ve sahiplenilmesini yasakladı. Karara göre bu köpekler toplanacak, sahiplerine de 3434 lira ceza kesilecek. Alınan karar kamuoyunda tartışılırken bir skandal patladı. Bazı pitbull sahipleri bu cezayı ödememek için köpeklerini sokağa saldı. Evet, sokağa! İşte o sokağa salınmış pitbullardan biri de dün akşam İzmir'de gezintiye çıkan üç kişilik bir aileye saldırdı.







Hürriyet gazetesinde yer alan habere göre, İzmir'in Buca İlçesi'nde, aksam gezintisine dışarıya çıkan Sakar ailesine pitbull cinsi sahipsiz bir köpek saldırdı. Emenullah Sakar ve oğlu Hebin Sakar'ın hafif sıyrıklarla yaralandığı olayda, yakalanan köpek önce polise ardından belediye yetkililerine teslim edildi.



MAHALLELİ KURTARDI

Evlerinin bulunduğu sokakta yürüyen Şakar ailesine saldıran sahipsiz pitbull önce küçük Hebin'i altına aldı, ardından araya giren baba Emenullah Şakar'ın elini ısırdı. Ailenin çığlıklarını duyup sokağa toplanan mahalle sakinleri ise köpeği etkisiz hale getirip yakaladı. Babası tarafından kurtarılan küçük çocuk, olayı hafif sıyrıklarla atlattı, baba Emenullah Şakar da elinden hafif yaralandı.



Emenullah Şakar ile oğlu Hebin Şakar, yakınlarının otomobiliyle Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi İntaniye Servisi'ne götürüldü. Tedavilarinin ardından taburcu edilen baba ve oğula, 1 ayda 5 defa kuduz aşısı yapılacağı öğrenildi. Mahalle sakinleri tarafından yakalanan Pitbull, önce polise, ardından da belediye yetkililerine teslim edildi. Ayrıca köpeğin sahibinin olup olmadığının da araştırıldığı bildirildi.



YETKİLİLER, “BAŞI BOŞ KÖPEKLERLE İLGİLENSİN”



Olayla ilgili polis merkezine gidip şikayetçi olacağını belirten Emenullah Şakar, “Eşim ve 2 çocuğumla gezmek için dışarı çıktık. Pitbull cinsi köpek bize saldırıp oğlum Hebin'i altına alınca araya girdim. Köpek benim de elimi ısırdı. Mahalle sakinleriyle beraber köpeği yakaladık. Çocuğumu Allah korudu. Yetkililere sesleniyorum, başı boş köpeklerle ilgilensinler” dedi. Küçük Hebin ise “Köpek saldırınca çok korktum” diye konuştu.



İzmir’de yaşanan son olay, toplatılan pitbull ve diğer saldırgan köpeklerin nerede barındırılacağı sorusunu tekrar gündeme getirdi. Köpeklerin toplama kararının ardından sahipleri tarafından 3,434 liralık cezayı ödememek için salıverildiği iddia edilmişti.



BAKANLIK TALİMAT VERDİ



İçişleri Bakanlığı’nın, valiliklere gönderdiği genelgeyle Pittbull başta olmak üzere, kanunen üretilmesi ve sahiplendirilmesi yasak olan hayvanların toplatılması, bulunduranlara ceza kesilmesi ve bu tür hayvanların internet üzerinden satışı ve dövüştürülmelerinin engellenmesi talimatı verildi.



Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’nın ise Türk Veteriner Hekimleri Birliğine bağlı 51 oda başkanlığı ile Tarım İl müdürlüklerine genelge göndererek tüm muayenehane, poliklinik ve hayvan hastanelerinin TBMM'nin kararı doğrultusunda bilgilendirilmesi uyarısında bulunduğu, bu hayvanların üretilip beslenemeyeceğine ilişkin uyarıların, veteriner hekimler ile petshop sahipleri ve hayvan üretim çiftliklerine tebliğ edildiği, yasağa aykırı davrananların cezalandırılacaklarını bildirdiği belirtildi.



KİMLİK VE ADRES BİLGİLERİ BELİRLENİYOR



Çevre ve Orman Bakanlığının ise üniversiteler ile Türk Veteriner Hekimleri Birliği'yle temasa geçerek, klinik ve hastanelere getirilen tehlikeli köpeklerin kimlik ve adres bilgilerinin kendilerine bildirilmesini istediği, valiliklere de yazı gönderen bakanlığın yırtıcı hayvanlara el konularak barınaklara teslim edilmesi, bu tür hayvan sahiplerine 3 bin 434 lira para cezası kesilmesi talimatı verdiği kaydedildi.



"PEK ÇOK ÜLKEDE YASAKLANDI"



Bakanlığına bağlı birimlerin koordinasyon kurulu toplantısına katılmak üzere Erzurum'a gelen Eroğlu Bir gazetecinin “Türkiye'de pitbull köpeklerinin toplanması yönünde bir çalışma yapıyorsunuz. Hayvan severler buna tepki veriyor. Bu konuda ne söylemek istersiniz” sözleri üzerine, şöyle konuştu:



“Bu köpekler son derece saldırgan. Bunların pek çok ülkede beslenmesi ve dışarı salınması yasaklandı. Burada da bazı şehirlerde çocukları parçaladığı, insanları ısırdığını, hatta bazı mafya türü insanların bu köpeklerle insanları korkutarak, onlardan para sızdırdığını dahi biliyoruz. Bunu için de Türkiye'de bu köpeklerin toplatılması için bir çalışma yaptık. Türkiye'de hayvan haklarını korumak için Milli Parklar Müdürlüğü bünyesinde hayvan haklarını için bir birim dahi var. İlgili vatandaşların bu konuda hassas olması lazım.”