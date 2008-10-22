Pitbull'la korkutup fuhuşa zorladılar

Bursa'da jandarma tarafından düzenlenen operasyonda, pitbull köpekleriyle korkutup tecavüz ettikleri genç kızların görüntülerini kaydedip, tehdit ve şantajla fuhuş yaptırdıkları öne sürülen çete ele geçirildi.



İhbar üzerine harekete geçen jandarma, kimliklerini belirlediği bazı kişileri takibe aldı. Ekipler ulaşabildikleri yarısı fuhuş ve tecavüz mağduru 20 kişinin ifadesini alıp, soruşturmasını derinleştirdi. Bu arada çete elemanlarının bir bölümünün lise öğrencilerinin de aralarında bulunduğu kızları arkadaşlık kurarak kandırdığı belirlendi.



Çete üyelerinin evlerine götürdükleri genç kızları 4 pitbull köpeğiyle tehdit ederek tecavüz ettikleri, kaydettikleri görüntüleri ailelerine yollama tehdidiyle kızları fuhuşa zorladıkları anlaşıldı. Bu kişilerin çok sayıda yaralama, yağma ve tehdit olayının da faili olduğu belirlendi.



Liderin lakabı çakal



Jandarma bu gelişme üzerine "Çakal" lakaplı Mustafa D.'nin (41) liderliğini yaptığı çeteyi çökertmek için 14 adrese baskın yaptı. Mustafa D.'nin de aralarında bulunduğu 11 kişi gözaltına alındı.



4 tabanca, 3 av tüfeği, 302 fişek, 11 sustalı ve kelebek bıçak, 15 gram esrar, 50 gram hint keneviri, 1 demir cop, 1 kelepçe ve cinsel saldırı görüntülerinin kaydedildiği 30 CD ele geçirildi. Olayla ilgili 4 kişinin arandığı belirtilirken, örgüt üyelerinden birinin ise "münferit yağma" suçundan cezaevinde olduğu, mağdur sayısının artabileceği belirtildi.

