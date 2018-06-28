Pitbull yasağını dinleyen yok

Cavit AKGÜN/MUĞLA, (DHA) - TÜRKİYE\'de sahiplenilmesi yasak, tehlikeli hayvanlar arasında olan pitbull cinsi köpeklerin, internet ortamında 2 bin liraya kadar fiyatla satışa çıkarıldığı belirlendi. Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü yetkilileri, köpeğin satışının tespiti halinde, hayvan başına 6 bin 306 lira ceza uyguladıklarını bildirdi.

Türkiye\'de pitbull gibi tehlikeli hayvanların üretilmesi, sahiplendirilmesi, ülkeye sokulması, satışı, reklam yapılması, takas ve hediye edilmesi 24 Haziran 2004 tarihinde çıkarılan \'Hayvanları Koruma Kanunu\'nun 14. maddesiyle yasaklandı. Yasağa ve her türlü cezai yaptırımlara rağmen pitbull\'ları çiftleştirenler, internet üzerinden yavrularını 500 lira ile 4 bin lira arasında değişen fiyatlarla satışa çıkarıyor.

Muğla Hayvan Dostları Derneği (HAYDOS) Başkanı Türkan Dağdelen, Türkiye\'ye getirilmesi yasaklanan pitbull cinsi köpeklerin masum olsa dahi sahipleri tarafından şiddete teşvik edildiğini ve yasaların yeterince caydırıcı olmadığını belirterek, cezaların artırılması gerektiğini söyledi. Dağdelen, \"Bu tür hayvanlara bakacak olan insanların bir sertifika alması gerekiyor. Bir izin sonrasında bakacağı yerde kayıt altına alınması gerekiyor. Pitbull\'lar saldırganlar. Çok iyi ortamlarda baksanız da bir başka köpek türüne de saldırganlaşıyor. Sizin yanlış yönlendirmenizle içgüdüsel olarak iyi niyetli yetiştirseniz de agresyonlu davranışlara sahip. Bu hayvanların bunlara yatkın olması, ruh sağlığı bozuk insanlar için cazibe kaynağı oluyor. Bu tür insanlara verilmemesi gerekiyor. Pitbull ve benzeri ırk hayvan sahiplerinin mutlaka psikolojik yapılarının kontrolden geçmesi gerekiyor\" diye konuştu.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü yetkilileri, bu tür köpeklerin satışının tespiti halinde, hayvan başına 6 bin 306 lira ceza uyguladıklarını bildirdi.

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