Pitbull saldırısı sonrası doku nakli yapılan Asiye Ateş uyandırıldı

Geçen hafta Gaziantep'te pitbull cinsi iki köpeğin saldırısı sonrası ağır yaralanan ve yoğun bakımda tedavisi süren dört yaşındaki Asiye Ateş uyandırıldı.

Ateş'in son durumuna ilişkin açıklama yapan Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Yıldıray Çete, "Hastamızın genel durumu iyi. Uyandırıldı ve solunum cihazından ayrıldı. Yoğun bakımda takibi devam ediyor. Stabil seyretmesi durumunda ilerleyen günlerde yoğun bakım ünitesinden servis takibine alınacaktır" dedi.

Ne olmuştu?

Şahinbey ilçesi Beştepe Mahallesi'nde, 22 Aralık'ta 2 "pitbull"un saldırısına uğrayan 4 yaşındaki Asiye Ateş, ağır yaralanmıştı. Olayla ilgili gözaltına alınan 6 kişiden 3'ü tutuklanmıştı.

Saldırgan iki pitbull ise Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünce, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Hayvan Barınağı ve Rehabilitasyon Merkezine teslim edilmişti.

Gaziantep'teki ilk tedavisinin ardından Antalya'ya sevk edilen minik Asiye, Türkiye'nin ilk yüz ve çift kol nakillerini gerçekleştiren Prof. Dr. Ömer Özkan ve ekibince 26 Aralık'ta Akdeniz Üniversitesi Hastanesinde ameliyat edilmişti.

Bugün daha önce serbest bırakılan 2 kişinin daha tutuklanmasıyla olaya ilişkin 5 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.