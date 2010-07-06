Pitbull sahipleri 'sahte kimlik' peşinde

T24- Pitbull cinsi köpeklerin toplatılması kararı, bu cins köpekleri besleyen hayvan severlerde paniğe neden oldu. Köpeklerini vermek istemeyen hayvan sahipleri, veterinerlere başvurarak köpeklerinin aşı karnesinde yazılı olan cins bölümünü toplama listesinde olmayan benzer cinslerle değiştirtmeye başladı.



Yapılan değişikliklerde saldırgan olarak kabul edilen ve toplama listesine giren ‘Dogo Argentinoların' karnelerinin cins bölümüne bu köpeklere oldukça benzeyen ‘Albino' ve ‘Danua' yazılırken, Pitbull Terrier sahipleri köpeklerinin aşı karnesindeki cins bölümüne ‘Staff Bull Terrier' yazdırmaya başladı.



Antalya Veteriner Hekimler Odası Başkanı Muammer Saygılı, hayvan severlerin panik içinde köpeklerinin aşı karnesinde yazan cinslerini değiştirmeye çalıştığını söyledi. Saygılı, “Alınan toplama kararı, soykırım niteliği taşıyor. Hayvan sahipleri de köpeklerini bu soykırımdan kaçırmak için böyle bir yöntem geliştirmiş. Tabii bu uygulamanın ne kadar başarılı olacağı tartışılır” dedi.



Köpeğin aşı karnesinde yazan cinsin ancak bilimsel çalışma ile doğrulanabileceğini vurgulayan Saygılı, “Toplama listesinde bulunan bir köpeğin aşı karnesindeki cins bölümü değiştirildiyse bu ancak bilimsel çalışma ile tespit edilebilir. Yani toplamayı yapan görevli bilimsel çalışma yapmadan karnedeki cinsin doğru yazılmadığını kanıtlayamaz” diye konuştu.



Antalya'da ticaretle uğraşan İ.T., ‘Dogo Argentino' cinsindeki köpeğinin aşı karnesindeki cinsini ‘Albino' olarak değiştirdiğini belirterek, “Köpeğimden ayrılma gibi düşüncem yok. Onu hiç bir kuvvet benden alamaz. O evladım gibi. Yıllardır yanımda olan bir canlıyı nasıl olur da yabancı insanlara teslim ederim? Bir arkadaşım köpeğime sahte kimlik alırsam toplama uygulamasından kurtulabileceğimi söyledi. Ben de hemen bu fikri uygulamaya geçirdim” dedi.



Hayvan severlerin köpeklerini korumak için böyle bir yöntem bulduğunu kaydeden Türkiye Hayvanları Koruma Derneği Antalya Şube Başkanı Sevda Kıraç ise, “Devlet böyle bir genelge çıkarırsa hayvan severler de böyle bir yola başvurur. O insanlar evlatlarını nasıl olur da ölüme terk edebilir? Bu genelge bir an önce değiştirilmeli, ailelerin yanında beslenen, saldırgan olmayan köpekler toplama uygulaması dışında tutulmalı. Aksi halde hayvan sahipleri ile devlet karşı karşıya kalacak” diye konuştu.