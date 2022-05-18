Pitbull'lu saldırgana 2,5 yıl hapis cezası verildi

İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde, Pitbull cinsi köpeğini iki kişiye saldırtarak, yaralanmalarına yol açtığı iddiasıyla yargılanan sanık Orhan Yıldırım, "silahla kasten yaralama" suçundan toplamda 2,5 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Sanık avukatı savunmasında, köpeğin içgüdüsel olarak sahibini koruduğunu savundu.

Beyoğlu’nda 15 Şubat 2022 tarihinde Pitbull cinsi köpeğini iki kişinin üzerine salarak yaralanmalarına sebep olduğu iddiasıyla 18 Şubat’ta tutuklanan ve 27 Nisan’da yapılan duruşmada tahliye edilen sanık Orhan Yıldırım’ın "silahla kasten yaralama" suçundan 3 yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı davaya devam edildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan iddianamede Pitbull cinsi köpek "silah" kabul edilmişti.

İstanbul 37. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya köpeğin saldırısına uğrayan müştekiler Bilgin Elbay avukatıyla birlikte katıldı. Sanık Orhan Yıldırım da duruşmaya avukatıyla katıldı.

"Savcı, silahla kasten yaralama suçundan cezalandırılmasını talep etti"

Duruşmada görüş açıklayan Cumhuriyet savcısı, sanık Orhan Yıldırım’ın olay tarihinde köpeğini ağızlıksız olarak gezdirdiği, bu sebeple şikayetçiler tarafından uyarıldığı hatırlatıldı. Savcı, mütalaasında sanığın bunun üzerine köpeğinin ipini sökerek ‘Tut’ komutuyla saldırtması üzerine şikayetçilere saldırarak ısırdığını kaydetti. Savcı görüşünde, pitbull cinsi köpeğin ‘silahtan sayılan vasıta’ olduğuna dikkat çekerek, sanık Yıldırım’ın, "silahla kasten yaralama" suçundan cezalandırılmasını talep etti.

"Köpek içgüdüsel olarak sahibini korudu"

Sanık Orhan Yıldırım’ın avukatı, “Mütalaaya katılmıyoruz. Dosya kapsamında somut delil yoktur. Müvekkile edilen hakaretler nedeniyle köpek içgüdüsel olarak sahibini korumak istemiştir. Bu sebeple bir kusurdan bahsedilemez. Müvekkilin beraatını talep ediyoruz” dedi.

"Sanığa 2,5 yıl hapis cezası verildi"

Kararını açıklayan hakim, sanığın, saldırıda vahamet özellikleriyle bilinen pitbull cinsi köpeği serbest bıraktığı, "Tut" komutuyla her iki şikayetçiyi ısırarak yaralanmasını sağladığını belirtti. Mahkeme, sanık Yıldırım’a, 2 kişiye karşı "silahla kasten yaralama" suçundan toplamda 2,5 yıl hapis cezası verdi.