Pitbull dehşetine 5 bin 400 lira!

T24

Barınağa konuldu



'Köpek beni yere düşürdü'



Para cezasına çevrildi



Yüreğir İlçesi'ne bağlı Yamaçlı Mahallesi'nde oturan Ece Erboğa, 2 Kasım 2009'da okuldan evine dönerken pitbull cinsi köpeğin saldırısına uğradı.Çenesinin kas ve kemik yapısı güçlü olan türe ait 2 yaşındaki köpek, Ece'yi boynundan ısırarak yerde sürükledi. Ece, çevredekiler tarafından demir sopa ve taşlarla vurulan köpeğin dişlerinden güçlükle kurtarıldıktan sonra, hastaneye kaldırıldı.Bir ameliyat geçiren küçük kız, bir ay boyunca hastanede tedavi gördü. Pitbull dehşetini yaşadığı ilk günlerde, konuşma ve yemek yeme güçlüğü çeken Ece, uzun süre fizik tedavisi gördü. Ancak his kaybı olduğu için dudağının sol tarafını hareket ettirmekte zorlanıyor.Olayın ardından köpek, belediye görevlileri tarafından yakalanarak hayvan barınağına konulurken, sahibi olduğu iddia edilen 16 yaşındaki V.Y. hakkında Adana 2. Çocuk Mahkemesi'nde, 'Yaralama ve hayvanın tehlike yaratabilecek şekilde serbest bırakma' suçlarından toplam 6 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.Tutuksuz yargılanan V.Y., Ece'ye saldıran köpeğin kendisinin olmadığını, aynı mahallede oturan Halil İbrahim Taşdemir'e ait olduğunu söyledi. Olay günü de köpeği kendisinin gezdirmediğini ifade eden V.Y., suçlamayı kabul etmedi.Mahkeme, V.Y.'nin delil yetersizliğinden beraatına ve köpeğin gerçek sahibinin bulunması için yeniden soruşturma başlatılmasına karar verdi.İkinci kez dava açıldıYeniden yapılan soruşturmanın ardından, bu kez de köpeği olaydan önce sattığını öne süren Taşdemir hakkında, 'Hayvanın tehlike yaratabilecek şekilde serbest bırakma, taksirle bir kişinin yaralanmasına neden olma' suçlarından dava açıldı.Adana 1. Sulh Ceza Mahkemesi'nde açılan davada tutuksuz sanık Taşdemir, "Köpeği olay tarihinden önce sokaktan geçen birisine 200 liraya sattım. Köpek bana alışık olduğu için kaçmış olabilir. Olay tarihinde köpek V.Y.'de değildi" dedi.Köpeği görünce korkup kaçtıklarını belirten Ece Erboğa ise yaşadıklarını şöyle anlattı:"Köpek sessizce arkamdan gelip beni yere düşürdü. Sonra yüzümden, sağ tarafımdan arkaya, saçıma doğru beni ısırdı. Yaralandım. Sopalarla köpeğe vurdular. Köpek beni bıraktı. Sonra beni hastaneye götürdüler."DHA'nın haberine göre; mahkeme, Taşdemir'i 'taksirle yaralama' suçundan 6 ay, 'hayvanın tehlike yaratabilecek şekilde serbest bırakılması' suçundan da 3 ay hapis cezasına çarptırıldı. Sanığa verilen toplam 9 ay hapis cezası, 5 bin 400 lira para cezasına çevirdi.Mahkeme hakimi, zararın giderilmediği ve sanığın yeniden suç işlemeyeceği yönde kanaat oluşmadığından dolayı hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına yer olmadığına karar verdi.