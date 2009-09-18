Pitbull 7 yaşındaki çocuğu yaraladı

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde Pitbull cinsi bir köpek, saldırdığı 7 yaşındaki çocuğu 15 metre sürekleyerek yaraladı.



Kocasinan ilçesi Argıncık Alsancak Mahallesi'nde Zafer Koçtaş'a ait Pitbul cinsi köpek, 7 yaşındaki Oğuzhan İşleyen'e saldırdı.



Köpek tarafından 15 metre sürüklenen çocuğu, demirci atölyesinde çalışan Ahmet Kocaaslan (18) kurtardı.



Baba Cafer İşleyen tarafından Kayseri Devlet Hastanesine getirilen Oğuzhan'ın omuzuna 5 dikiş atıldı, kuduz aşısı yapıldı. Köpek sahibi Zafer Koçtaş ise karakolda ifade verdikten sonra serbest bırakıldı.



Oğuzhan İşleyen, köpek sahibini suçlayarak ''sahibi bilerek köpeği saldı. Köpek beni ısırınca müdahale etmedi. Sonra beni hastaneye götüreceğine, köpeğini alıp parka götürdü'' dedi.



Köpeğin müşahede altına alınması istendi



Baba Cafer İşleyen, oğlunun köpeğin saldırısından sonra çevredekiler ve Ahmet Kocaaslan tarafından kurtarıldığını, köpek sahibinin ise olaya seyirci kaldığını iddia etti. İşleyen, şöyle konuştu:



''Halen sahibinin yanında olan köpeğin, buradan alınıp müşahede altında tutulmasını istiyorum. Bu köpek daha önce de çocuklara saldırdı, bir kediyi parçalayıp öldürdü. Yerde yaralı haldeki çocuğu bırakıp giden, olaya seyirci kalan köpek sahibinden de davacıyım.''



Köpeğin sürüklediği çocuğu kurtaran Ahmet Kocaaslan ise ''Olay işyerine çok yakında meydana geldi. Elime bir demir parçası alıp, köpeğin üzerine gidince köpek çocuğu bıraktı'' diye konuştu.



Köpek sahibi Zafer Koçtaş, olayla ilgili konuşmak istemediğini belirtti.