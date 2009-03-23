Pitbull, 7 yaşındaki çocuğa saldırdı

Adana'da 7 yaşındaki çocuğu ısıran pitbull cinsi köpeğin çenesini 15 dakika boyunca kimse açamadı.



Adana’da 7 yaşındaki Dursun Doğukan Bozkurt, annesi ile gittiği parktan dönerken, sahibinin tasma ile gezdirdiği Pitbull cinsi bir köpeğin saldırısına uğradı. Minik Doğukan, bacağını kapan köpeğin dişlerinden 15 dakikada güçlükle kurtarıldı.



Geçen cuma günü, kent merkezindeki Gazipaşa Bulvarı'nda meydana gelen olayda, 2 çocuk annesi 32 yaşındaki Hasibe Bozkurt çocuklarını parka götürdü. Bir süre sonra eve dönmek için parktan çıkan anne ve iki çocuğuna, Ömer A.'nın tasma ile gezdirdiği Pitbull cinsi köpek saldırdı.



Vahşi köpek, gelecek yıl okula başlayacak olan Dursun Doğukan'ın sağ bacağından yakaladı. Çevredekilerin ve sahibinin müdahalesine rağmen 15 dakika boyunca küçük çocuğu bırakmayan köpek, sopa ve demir çubuklarla sırtına vurulunca dişlerini açtı. Annesi, sağ baldırı parçalanan oğlunu hastaneye götürdü. Tedavisi tamamlanarak bugün taburcu olan oğlunun hala kabus gördüğünü ve uyuyamadığını belirten Hasibe Bozkurt, kendisi ve çocuklarının köpek sözü dahi duymak istemediklerini söyledi. Oğlunun olay günü ölümden döndüğünü belirten anne, "Köpek saldırdığında oğlum yere düşseydi ve köpek boğazından yakalasaydı, bugün yaşamıyor olacaktı. Oğlum geceleri, `Köpek geliyor' diye bağırarak uyanıyor. Bir şey isterken `Köpeği uzaklaştır' veya `Köpeği getirme' diyor. Ailecek psikolojimiz bozuldu. Bu kadar vahşi bir köpeği sokaklarda gezdirenlerin en ağır şekilde cezalandırılmasını istiyorum" dedi.



'Köpek beni yiyecekti'



Köpeğin saldırısına uğrayan Dursun Doğukan Bozkurt ise artık oyuncak köpeklerini bile görmek istemediğini ve çizgi film izlerken korktuğunu belirterek, "Köpek beni yiyecekti. O köpeği bir daha sokağa bırakmasınlar" diye konuştu.



Köpeğin sahibi Ömer A. ifadesi alındıktan sonra serbest bırakılırken, el konulan Pitbull ise Doğayı ve Hayvanları Koruma Derneği'ne teslim edildi.



