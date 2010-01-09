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Yaşam

Pisuvar kaldı, kadın memur gitti

PTT yönetimi, tuvaletinde sadece pisuvar bulunmasına karşın kadın görevlinin çalıştığı PTT şubesine erkek memur atayarak sorunu çözdü!

09 Ocak 2010 02:00

PTT yönetimi, tuvaletinde sadece pisuvar bulunmasına karşın kadın görevlinin çalıştığı PTT şubesine erkek memur atayarak sorunu çözdü!

Bursa Nilüfer’de, tuvaletinde sadece pisuvar bulunan PTT şubesinde görev yapan kadın memurun yerine erkek memur atandı. Türk Haber-Sen Bursa Şube Başkanı Orhan Avcı, tuvalet konusunda iyileştirme yapılıp yapılmayacağının açıklanmadığını belirterek, “Bu sorunun çözüldüğü anlamına gelmez” dedi.

100’üncü Yıl Mahallesi’ndeki bir alışveriş merkezinde yeni yapılan PTT şubesinde bir kadın memur görevlendirildi. Ancak şubenin tuvaletine sadece erkeklerin kullandığı pisuvar yaptırılması nedeniyle sorun yaşayan kadın görevli, çevredeki umumi tuvaletleri kullanmak zorunda kaldı.
Türk Haber-Sen Bursa Şube Başkanı Avcı, genel müdürlüğün “PTT’lere tuvalet yapılsın. Yapılamayan yerler ise uygun yerlere taşınsın” talimatına rağmen, yapı işleri müdürlüğü ve daire başkanlığının tuvalet yerine pisuvar yaptığını ileri sürdü


Haberlerin ardından...

Basında çıkan haberlerin ardından olaya müdahale eden PTT yönetimi, tuvaleti değiştirmek yerine, kadın çalışanı kullanabileceği tuvalet bulunan Küçük Sanayi Panayır Şubesi’nde görevlendirmeyi tercih etti. Yerine de bir erkek memur atadı. Memurların insani ihtiyaçlarını karşılayacak ortamın sağlanamadığını tekrarlayan Orhan Avcı, şöyle konuştu:

“Haberlerden sonra PTT bayan memuru başka bir semtte görevlendirerek yerine erkek memur atadı. Fakat bu sorun çözüldüğü anlamına gelmez. Memurların başka ihtiyaçları da var.”

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