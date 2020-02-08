Pistten çıkan uçak için ABD'den heyet geldi, imalat hatası olup olmadığı incelendi

Geçen çarşamba günü Sabiha Havalimanı'nda pistten çıkarak 30 metre yükseklikteyken düşen Pegasus Hava Yolları'nın PC2193 sayılı İzmir-İstanbul seferini yapan uçağı incelemek üzere ABD'den Sivil Havacılık Otoritesi ile Boing firması yetkililerinden oluşan bir heyet Türkiye'ye geldi. Uçak ile ilgili notlar alıp fotoğraf çeken heyet, kazada 3 parçaya bölünen uçakta imalat hatası olup olmadığını incelendi. Üç saatlik incelemenin ardından heyettekiler buradan ayrıldı.

Kazada 3 kişi ölmüş, 180 kişi de yaralanmıştı. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı konuyla ilgili soruşturma başlatmış ve 4 savcı görevlendirmişti. İçişleri Bakanlığı tarafından da olayın araştırılması için 3 müfettiş atanmıştı. Kaza Kırım ekibi, kazanın oluşumuna yönelik ön ve kesin rapora ilişkin tüm delilleri toplamış, çalışmalarını bitirmişti. Pilotlar hakkında da “Taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olmak”tan soruşturma başlatılmıştı.