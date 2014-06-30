Pistorius'un cezai ehliyeti tam çıktı

Cezai ehliyet tespiti için görevlendirilen uzmanlar, bilirkişi raporunu tamamlayarak
Pretoria'daki mahkemeye sundu. Yaklaşık 1 ay süren incelemede 3 psikiyatr ve 1
psikolog hazır bulundu. Raporun tamamlanması için duruşmalara ara verilmişti.
Raporda, Oscar Pistorius’un kız arkadaşı Reeva Steenkamp'ı öldürürken herhangi bir
zihinsel kusurunun olmadığı vurgulandı. Raporu okuyan savcı Gerrie Nel, "Pistorius,
eyleminin hukuka aykırılığının bilincindedir" görüşünü dile getirdi. Sanık avukatı
Barry Roux "raporu daha ayrıntılı olarak incelemek amacıyla" süre talebinde bulundu.
Pistorius’un 29 yaşındaki kız arkadaşı Reeva Steenkamp, 14 Şubat 2013 tarihinde
Pistorius’un evinde vurularak öldürülmüştü. Ampute atlet, yatak odasına bir hırsızın
girmiş olabileceği şüphesine kapılarak kız arkadaşını yanlışlıkla öldürdüğünü öne
sürmüş ve iddiaları reddetmişti. İddianameye göre Pistorius, Steenkamp’ın bulunduğu
banyonun kapısına dört el ateş etti. Kurşunlardan üçü genç kadına isabet ederek
ölüme sebebiyet verdi.
27 yaşındaki Oscar Pistorius ömür boyu hapis cezası istemiyle yargılanıyor. En üst
sınırdan ceza alması halinde 25 yıl hapis yatacak.