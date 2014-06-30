Pistorius'un cezai ehliyeti tam çıktı

Cezai ehliyet tespiti için görevlendirilen uzmanlar, bilirkişi raporunu tamamlayarak

Pretoria'daki mahkemeye sundu. Yaklaşık 1 ay süren incelemede 3 psikiyatr ve 1

psikolog hazır bulundu. Raporun tamamlanması için duruşmalara ara verilmişti.

Raporda, Oscar Pistorius’un kız arkadaşı Reeva Steenkamp'ı öldürürken herhangi bir

zihinsel kusurunun olmadığı vurgulandı. Raporu okuyan savcı Gerrie Nel, "Pistorius,

eyleminin hukuka aykırılığının bilincindedir" görüşünü dile getirdi. Sanık avukatı

Barry Roux "raporu daha ayrıntılı olarak incelemek amacıyla" süre talebinde bulundu.

Pistorius’un 29 yaşındaki kız arkadaşı Reeva Steenkamp, 14 Şubat 2013 tarihinde

Pistorius’un evinde vurularak öldürülmüştü. Ampute atlet, yatak odasına bir hırsızın

girmiş olabileceği şüphesine kapılarak kız arkadaşını yanlışlıkla öldürdüğünü öne

sürmüş ve iddiaları reddetmişti. İddianameye göre Pistorius, Steenkamp’ın bulunduğu

banyonun kapısına dört el ateş etti. Kurşunlardan üçü genç kadına isabet ederek

ölüme sebebiyet verdi.

27 yaşındaki Oscar Pistorius ömür boyu hapis cezası istemiyle yargılanıyor. En üst

sınırdan ceza alması halinde 25 yıl hapis yatacak.