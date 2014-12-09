Pistorius daha ağır ceza alacak mı?



#linsk#Güney Afrika'da savcılığın atlet Oscar Pistorius’a verilen 5 yıllık hapis cezasına itiraz ederek yaptığı temyiz başvurusunun sonucu çarşamba günü açıklanacak.

Eğer başvuru kabul edilir ve Pistorius cinayetten suçlu bulunursa, en az 15 yıl hapis cezasına çarptırılabilir.

Savcılık kararla ilgili olarak, hem hüküm bakımından hem de verilen ceza açısından temyiz başvurusunda bulunmuştu.

Pistorius 2013 yılının Sevgililer Günü'nde Reeve Steenkamp'ı banyoda olduğu sırada kapı arkasından ateş ederek öldürmüştü.