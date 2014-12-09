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Dünya
Deutsche Welle

Pistorius daha ağır ceza alacak mı?

Kız arkadaşını öldürmekten yargılanan Güney Afrikalı ampute atlet Oscar Pistorius hakkındaki karar yarın açıklanacak. Savcılık 5 yıl hapis cezasına itiraz etmişti.

09 Aralık 2014 19:01


#linsk#Güney Afrika'da savcılığın atlet Oscar Pistorius’a verilen 5 yıllık hapis cezasına itiraz ederek yaptığı temyiz başvurusunun sonucu çarşamba günü açıklanacak.

Eğer başvuru kabul edilir ve Pistorius cinayetten suçlu bulunursa, en az 15 yıl hapis cezasına çarptırılabilir.

Savcılık kararla ilgili olarak, hem hüküm bakımından hem de verilen ceza açısından temyiz başvurusunda bulunmuştu.

Pistorius 2013 yılının Sevgililer Günü'nde Reeve Steenkamp'ı banyoda olduğu sırada kapı arkasından ateş ederek öldürmüştü.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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KızGüney AfrikalıOscar PistoriusAfrikaPistoriusSevgililer Günü Reeve SteenkampDeutsche Welle Türkçe DW/AP BS/BÖ

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