Pistons son çeyrekte

NBA'de 2008-2009 sezonunun başlamasına kısa bir süre kala şampiyonluğun iki güçlü adayı Detroit Pistons'la Dallas Mavericks karşı karşıya geldi.Son çeyrekte Chauncey Billups-Richard Hamilton ikilisiyle ipleri eline alan Pistons, bir ara 16 sayı geriye düştüğü karşılaşmayı 85-81'lik skorla kazanmayı bildi.Yeni sezon öncesinde antrenör değişikliğine giderek Rick Carlisle'ı takımın başına getiren Mavericks, Detroit'teki karşılaşmaya hızlı başlayan taraf oldu.Rakibinin kolay sayı üretmesine izin vermeyen Teksas temsilcisi, bulduğu kolay basketlerle ilk çeyreği 26-14 üstün tamamladı.İkinci çeyrekte iki takım da skor üretmekte zorlanırken, farkın çift hanelere inmesine izin vermeyen Mavericks, soyunma odasına 39-27 önde gitti.İkinci yarıda da oyunu kontrol eden Mavericks, son çeyreğe girilirken farkı 13 sayıya çıkarttı.Son çeyrekte Richard Hamilton-Chauncey Billups ikilisinin ürettiği kolay sayılarla maça ağırlığını koyan Pistons, savunma sertliğini bir üst seviyeye çıkartarak maça yeniden ortak oldu.Dördüncü çeyreği 36-19 üstünlükle tamamlayan Doğu Konferansı temsilcisi, sahadan 85-81'lik skorla galip ayrıldı.Pistons'ta Richard Hamilton 17 sayı - 5 ribaunt - 1 asistlik performansıyla sahanın en skorer ismi olurken, Chauncey Billups 16 sayı - 7 asist - 2 ribaunt - 1 top çalmayla ön plana çıktı.ABD Milli Takımı'yla Pekin Olimpiyatları'nda altın madalyaya uzanan Tayshaun Prince 12 sayı - 4 ribaunt - 2 asistle katkı yaparken, Rodney Stuckey de 12 sayıyla karşılaşmayı tamamladı.Mavericks'in Alman yıldızı Dirk Nowitzki 15 sayı - 2 ribauntla takımının skor yükünü üstlenirken, Brandon Bass 13 sayı - 9 ribaunt - 1 asist - 1 top çalmayla maçı noktaladı.Teksas ekibinin bir diğer yıldızı Jason Kidd ise, 11 sayı - 4 asist - 3 ribauntla katkı yaparken, 6 top kaybıyla sahanın en fazla top kaybeden oyuncusu olmaktan kurtulamadı.Öte yandan, Orlando Magic'in Charlotte Bobcats'i 94-84 yendiği karşılaşmada sadece 8 dakika sahada kalan Hidayet Türkoğlu, 2 sayı - 3 asist - 1 ribauntla salondan ayrılırken, Rashard Lewis 26 sayı - 5 ribaunt - 2 asistlik performansıyla sahanın en skorer ismi oldu.