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Pisti ıskalayan paraşütçü, aydınlatma direğine takıldı

Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ, (DHA) - KAYSERİ'deki Ali Dağı'ndan  yamaç paraşütü ile tekli atlayış yapan Kaan Atasever (24), iniş alanını ıskalayınca aydınlatma direğine takılı kaldı

03 Aralık 2018 17:24

Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ, (DHA) - KAYSERİ\'deki Ali Dağı\'ndan  yamaç paraşütü ile tekli atlayış yapan Kaan Atasever (24), iniş alanını ıskalayınca aydınlatma direğine takılı kaldı. Gencin yardımına itfaiye yetişti. 
Olay dün akşam meydana geldi. Ali Dağı\'ndan yamaç paraşütü ile tekli (single) atlayış yapan Kaan Atasever, iniş sırasında aldığı ters rüzgarın etkisiyle pisti ıskalayarak yeniden havalandı. Bu sırada paraşütü, iniş alanı yakınındaki aydınlatma direğine takıldı. Paraşütçü genç ise aydınlatma direğine tutundu. Olay üzerine paraşüt iniş alanına elektrik şirketi yetkilileri ve itfaiye çağrıldı. Paraşütçü genç itfaiye ekipleri tarafından takıldığı aydınlatma direğinden kurtarıldı.

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