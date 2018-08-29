Pisten çıkan uçak 'millet kıraathanesi' yapılacak (2)

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UÇAĞIN İÇİ GÖRÜNTÜLENDİ Apronda 200 gündür bekletilen 'Zeynep' adlı uçağın teknik aksamı ve parçaları, oluşturulan 15 kişilik uzman ekip tarafından sökülürken, kaza sonrası uçağın içi de ilk kez görüntülendi

29 Ağustos 2018 18:40

UÇAĞIN İÇİ GÖRÜNTÜLENDİ
Apronda 200 gündür bekletilen \'Zeynep\' adlı uçağın teknik aksamı ve parçaları, oluşturulan 15 kişilik uzman ekip tarafından sökülürken, kaza sonrası uçağın içi de ilk kez görüntülendi. Uçak mühendislerince yürütülen çalışmalarda yolcu koltuklarının tamamen söküldüğü, burun, gövde ve kanat altında yer alan motor ile bazı teknik aksam parçalarının da söküm işlemine başlandığı görüldü.
Uçaktan sökülen koltuklar ile diğer teknik aksam parçaları ise havalimanı VIP girişi yakınındaki apronda oluşturulan güvenli alanda muhafaza ediliyor.

Selçuk BAŞAR-Emre KOLTUK/TRABZON, (DHA)

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